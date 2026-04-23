健康網》不只外食會中毒！ 家中料理最髒恐是這1物 細菌易下肚

營養師徐慈家提醒，在家料理若忽略食物保存溫度、砧板使用等細節，同樣可能讓細菌趁機滋生，增加食物中毒風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期食物中毒事件頻傳，不少人擔心外食風險高，認為自己下廚才最安全。不過，營養師徐慈家提醒，食物中毒不只發生在餐廳，在家料理若忽略食物保存溫度、砧板使用不慎，造成交叉污染等細節，同樣可能讓細菌趁機滋生，增加食物中毒風險。提醒掌握食安5守則，才能在家安心料理。

食物中毒2大危險

徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，因食物中毒頻傳，很多人開始焦慮：「是不是外食太危險？」其實，即使在家煮飯，若不注意安全，也可能中鏢食物中毒，原因包括以下2點：

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●食物放涼再冰＝細菌培養皿：食物在20°C-50°C屬於危險溫度帶，細菌滋長最快速，只要放超過1-2小時，風險就大幅上升。

●看不見的交叉污染：切過生肉的刀、砧板沒洗乾淨又切水果，或冰箱血水滴到熟食，恐讓細菌默默搬家，也易造成食物污染。

食安5守則一次看

在家中料理時，想要避免食物中毒風險，徐慈家提醒，應掌握食安5守則：

●要洗手（Clean）：料理前後都要洗手，碰生肉、蛋殼後更要注意，有傷口記得包紮及戴手套。

●要新鮮（Fresh）：食材要新鮮、用水要乾淨，避免生飲山泉水或來源不明的水。

●生熟要分開（Separate）：刀具、砧板分開，冰箱記得「熟上生下」避免交叉污染。

●徹底加熱（Cook）：食物中心溫度>75°C，至少維持30秒以上。

●低溫儲存（Temperature）：冷藏<7°C（建議<5°C），熱食>60°C，熱菜不燙手就可冰，別等完全放涼，以免滋生細菌。

徐慈家提醒，冰箱不是保險箱，只能延緩保鮮、不能殺菌，真正關鍵是你每天的處理方式，把這些小習慣做好，才能在廚房真正安全料理。

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