健康網》不是胖才中！ 瘦男三酸甘油酯破3000 醫：胰臟差點撐不住

台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞表示，健檢報告出來，三酸甘油酯若超標，都要小心急性胰臟炎上身，這疾病有逾半會致死；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕一位體型瘦得像「竹竿」的男子，單看外表，直覺代謝沒有問題。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞一看他的健檢報告，簡直嚇死人！三酸甘油酯超過3000，是正常人的20倍，胰臟當然受不了，腹痛才來就醫。

楊智鈞在臉書專頁「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」發文分享，這位大哥糖化血色素超過10、膽固醇破300，因為不喜歡吃藥，任由自己的身體受累。

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楊智鈞表示，隔幾天另一位大哥看診，三酸甘油酯也破千，他說一開始以為胃痛，所以自己買藥吞了，一直到痛到受不了，才去掛急診，也是得了急性胰臟炎。與上述那位，情況大同小異。

醫師不免替他捏把冷汗，急性胰臟炎這種病，能夠活得出院，算是一種幸運，在臨床上，因急性胰臟炎進入加護病房，致死率有時候超過5成，但兩人都輕飄飄地說著，彷彿感受不到這個病症的奪命危機。

楊智鈞先讓他們進行「血漿擴清」，要把失控血脂快速拉下來，再搭配合理藥物和生活調整一下。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，急性胰臟炎是以腹痛為表現，血液胰臟酵素濃度上升及胰臟腺體組織被破壞的臨床病症。最常見因素，來自膽結石、酒精、腹部遭受外傷、藥物、感染症、代謝改變、胰臟癌、膽道阻塞等。

最常見的症狀是急性劇烈的上腹部或背部疼痛、噁心、嘔吐、發燒、心跳加速，嚴重合併症會呼吸困難、心肺衰竭、腹水、腹腔膿瘍、胰臟壞死、造成死亡。

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