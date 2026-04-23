癌細胞致命弱點曝光？研究：阻斷維生素B7可讓其生長停滯

癌細胞示意圖。一項最新研究發現，維生素B7（又稱生物素）是多種癌細胞生長的關鍵。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞的擴張可能存在一個致命的「燃料開關」。一項最新研究發現，維生素B7（又稱生物素）是多種癌細胞生長的關鍵；若能阻斷細胞對其利用，癌細胞在特定條件下可能出現生長停滯。

根據《Science Daily》報導，瑞士巴塞爾大學（University of Basel）研究團隊近期發現了癌細胞的代謝機制。研究指出，為了維持快速分裂，癌細胞高度依賴維生素B7來啟動體內的關鍵酵素，一旦這項代謝路徑受阻，腫瘤的增殖可能因此進入停滯狀態。

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這項機制的運作就像「切斷補給線」。癌細胞需要維生素B7來合成細胞膜所需的脂肪酸；如果將B7比喻為燃料，當細胞無法有效利用B7時，就難以建構新的細胞結構。這項技術的核心，不是把維生素B7當作有害物質，而是發現癌細胞比正常細胞更依賴這項代謝工具。

研究發現，透過抑制劑干擾細胞利用B7的能力，能顯著影響惡性腫瘤的擴散速度。實驗顯示，在無法利用B7的環境下，受測癌細胞會進入一種生長停滯狀態，這為開發針對性抗癌藥物提供了全新的邏輯。

非飲食偏方 切勿盲目停食B7

研究團隊強調，這項發現目前僅限於細胞與動物層級的基礎研究，尚未進入臨床應用。專家警告，這項結果絕不代表「少吃含有B7的食物」可以治療癌症。維生素B7是維持人體神經與代謝系統正常的必需營養素，盲目戒除可能導致嚴重的健康問題。

報導指出，醫療界正嘗試研發能「精準阻斷」癌細胞利用B7、但不影響正常細胞運作的標靶技術。

目前這項研究揭示了癌症代謝領域的新方向，但實際應用仍有挑戰。報導分析，並非所有類型的癌症都表現出對B7的高度依賴，相關技術的廣泛適用性仍需後續實驗確認。

這項發現提供了一個潛在的抗癌新策略。報導指出，相關研究方向仍待進一步觀察，以評估是否能將「干擾B7代謝路徑」轉化為成熟的醫療方案。

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