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健康網》累了別再靠吞保健品！ 日研究：雞胸肉助抗疲勞又抗老

2026/04/23 14:03

食農專家韋恩表示，根據日本研究，雞胸肉中的咪唑二肽不僅抗疲勞有感，還有助於抗老、穩定自律神經與提升專注力；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，根據日本研究，雞胸肉中的咪唑二肽不僅抗疲勞有感，還有助於抗老、穩定自律神經與提升專注力；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕抗疲勞只靠吞B群保健品，未必真的有用。食農專家韋恩表示，根據日本1項產官學合作研究，針對23種食品與藥物的抗疲勞成分，進行臨床試驗。結果顯示，只有3種成分通過，其中咪唑二肽效果奪冠。想要攝取咪唑二肽，最容易取得的來源，就是超商買得到的雞胸肉。每天攝取200毫克、約100克雞胸肉就足夠，持續2週不僅有感，還有助於抗老、穩定自律神經與提升專注力。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，由日本大塚製藥、大正製藥、伊藤園、明治乳業等18家大廠共同參與的1項有關抗疲勞成分食品與藥物研究，預算達16億日圓，由睡眠診所院長梶本修身帶領研究，最終整理出23種食品與藥物的抗疲勞成分，全數進行臨床試驗。

日研究：19種抗疲勞食品完全無效

韋恩表示，研究結果發現，23種受試食品或藥物中，19種完全無效，1種只能短暫消除疲勞感，對實質疲勞沒用。只有3種成分通過抗疲勞，包括：咪唑二肽、檸檬酸、輔酶Q10，其中效果最顯著的是咪唑二肽（Imidazole Dipeptide）。

韋恩說明，咪唑二肽的發現，起源於候鳥。為什麼候鳥能連飛9天不停歇？答案在其翅膀根部胸肌，飛行時肌肉大量消耗氧氣，同時產生大量活性氧自由基，這些活性氧會氧化細胞、破壞自律神經中樞，也是造成疲勞的主因。而候鳥胸肌中含有大量咪唑二肽，能主動清除活性氧，讓肌肉持續運作而不被疲勞壓垮。

韋恩說，人類的疲勞機制與此完全相同。辦公室久坐、睡眠不足、精神壓力，主要根源都是自律神經中樞過度消耗、活性氧累積。咪唑二肽在源頭介入，不是消除「疲勞感」的假象，而是真正減少疲勞的生成。

攝取100克雞胸肉就足夠

此外，研究也發現，咪唑二肽能減少體內糖化蛋白質（AGEs）累積，有助於抗老、改善自律神經、輔助腦部專注力。咪唑二肽最容易取得的食物是雞胸肉，100克生雞胸肉含有約1200毫克的咪唑二肽，每天攝取200毫克、持續2週可明顯感受效果。若換算，每天吃100克雞胸肉就足夠，且煎、炒、蒸、煮都不影響效果，因為咪唑二肽耐熱。

韋恩表示，因咪唑二肽是水溶性的，所以雞湯、雞精、滴雞精同樣會有。因此，國人長期喝雞精補身的習慣，確實有科學根據。且疲勞前攝取，比疲勞後補充更有效。咪唑二肽的機制是預防活性氧累積，而不是事後修復。

鰻魚補充體力、恢復疲勞無效果

梶本修身也補充指出，鰻魚飯這類傳統補體力食物，科學上幾乎沒有疲勞恢復效果。雖然鰻魚確實含有豐富的維生素A和B1，但現代人這兩種維生素的攝取充足率都超過100%，多吃也沒有額外貢獻。

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