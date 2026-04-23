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成人疫苗接種不足 專家：錯失恐增重症風險
〔記者羅碧／台北報導〕不只是兒童需要接種疫苗提升保護力，成人也有疫苗黃金接種時機，若未及早建立保護力，一旦錯失，恐提高感染後發展為重症的風險，因此台灣疫苗推動協會推出「成人疫苗接種手冊」，希望比照《兒童健康手冊》方式，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾了解各年齡階段應接種疫苗。
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣疫苗政策在兒童表現亮眼，但成人接種明顯落後，特別是老年人常擔心疫苗副作用，但其實老年人本來就有一些慢性病，和疫苗本身無關。以流感為例，重症與死亡多集中於65歲以上族群，但接種率僅約5成；相較之下，兒童因校園接種機制，覆蓋率反而較高。
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李秉穎表示，過去兒童疫苗接種能維持高覆蓋率，關鍵在於「預防接種紀錄卡」（俗稱黃卡）制度，透過持續提醒與追蹤，有效提升接種率。因此，此次推出成人疫苗接種手冊，也希望比照兒童健康手冊概念，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾了解各年齡階段應接種疫苗。
他指出，目前手冊發放通路仍待與疾管署研議，未來不排除透過醫療院所、社區等管道推廣，讓更多成人取得資訊，發揮提醒與衛教功能。
李秉穎表示，成人長期忽略疫苗接種，加上對應接種項目認知不足，常在不自覺中錯失時機。一旦感染流感、肺炎、呼吸道融合病毒或帶狀疱疹，不僅可能發展為重症，也可能出現疲倦、神經痛等後遺症，影響生活品質。以新冠JN.1疫苗為例，目前整體接種率僅約8.75%，65歲以上長者約18.2%，顯示成人與高齡族群保護力仍待補強。
台灣醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，隨年齡增長，免疫功能逐漸下降，感染後，惡化為重症的風險明顯提高，但多數成人仍抱持「沒有生病就不需要打疫苗」的觀念。她建議，民眾應主動與醫師討論自身健康狀況，規劃適合的疫苗接種策略。
台灣健康聯盟理事長吳玉琴則表示，台灣已邁入超高齡社會，醫療負擔持續增加，成人疫苗接種應視為重要健康投資，未來關鍵在於補強成人接種，讓既有防疫成果延伸至全齡族群。
疾病管制署副署長曾淑慧表示，疫苗接種是公共衛生最重要的一環，台灣多年來在政府、醫界與民間共同努力下，已導入約14種疫苗，可預防18種疾病並降低重症風險，其中9種為兒童常規疫苗，另也持續推動成人疫苗接種，包括流感疫苗、新冠疫苗及今年新增的成人肺炎鏈球菌疫苗等。
她指出，透過疫苗接種，許多新興與傳統傳染病對國人的影響已降至最低，對維持醫療體系韌性至關重要，未來也將持續推動各類疫苗導入與接種，提升全民健康。
新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發表示，成人疫苗接種手冊不僅是衛教工具，更象徵台灣疫苗政策由過去以兒童為核心，逐步邁向涵蓋各年齡層的「全齡免疫」轉型，補足長期以來成人防疫的關鍵缺口。
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