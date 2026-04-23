成人疫苗接種不足 專家：錯失恐增重症風險

台大家醫部主任程劭儀（左起）、疾管署副署長曾淑慧、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、台灣健康聯盟理事長吳玉琴和新竹台大分院小兒感染科主治醫師陳文發呼籲成年人別輕忽疫苗接種，以免錯失黃金時機。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕不只是兒童需要接種疫苗提升保護力，成人也有疫苗黃金接種時機，若未及早建立保護力，一旦錯失，恐提高感染後發展為重症的風險，因此台灣疫苗推動協會推出「成人疫苗接種手冊」，希望比照《兒童健康手冊》方式，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾了解各年齡階段應接種疫苗。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣疫苗政策在兒童表現亮眼，但成人接種明顯落後，特別是老年人常擔心疫苗副作用，但其實老年人本來就有一些慢性病，和疫苗本身無關。以流感為例，重症與死亡多集中於65歲以上族群，但接種率僅約5成；相較之下，兒童因校園接種機制，覆蓋率反而較高。

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李秉穎表示，過去兒童疫苗接種能維持高覆蓋率，關鍵在於「預防接種紀錄卡」（俗稱黃卡）制度，透過持續提醒與追蹤，有效提升接種率。因此，此次推出成人疫苗接種手冊，也希望比照兒童健康手冊概念，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾了解各年齡階段應接種疫苗。

他指出，目前手冊發放通路仍待與疾管署研議，未來不排除透過醫療院所、社區等管道推廣，讓更多成人取得資訊，發揮提醒與衛教功能。

李秉穎表示，成人長期忽略疫苗接種，加上對應接種項目認知不足，常在不自覺中錯失時機。一旦感染流感、肺炎、呼吸道融合病毒或帶狀疱疹，不僅可能發展為重症，也可能出現疲倦、神經痛等後遺症，影響生活品質。以新冠JN.1疫苗為例，目前整體接種率僅約8.75%，65歲以上長者約18.2%，顯示成人與高齡族群保護力仍待補強。

台灣醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，隨年齡增長，免疫功能逐漸下降，感染後，惡化為重症的風險明顯提高，但多數成人仍抱持「沒有生病就不需要打疫苗」的觀念。她建議，民眾應主動與醫師討論自身健康狀況，規劃適合的疫苗接種策略。

台灣疫苗推動協會今天發佈《成人疫苗接種手冊》，盼比照《兒童健康手冊》發送。（記者羅碧攝）

台灣健康聯盟理事長吳玉琴則表示，台灣已邁入超高齡社會，醫療負擔持續增加，成人疫苗接種應視為重要健康投資，未來關鍵在於補強成人接種，讓既有防疫成果延伸至全齡族群。

疾病管制署副署長曾淑慧表示，疫苗接種是公共衛生最重要的一環，台灣多年來在政府、醫界與民間共同努力下，已導入約14種疫苗，可預防18種疾病並降低重症風險，其中9種為兒童常規疫苗，另也持續推動成人疫苗接種，包括流感疫苗、新冠疫苗及今年新增的成人肺炎鏈球菌疫苗等。

她指出，透過疫苗接種，許多新興與傳統傳染病對國人的影響已降至最低，對維持醫療體系韌性至關重要，未來也將持續推動各類疫苗導入與接種，提升全民健康。

新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發表示，成人疫苗接種手冊不僅是衛教工具，更象徵台灣疫苗政策由過去以兒童為核心，逐步邁向涵蓋各年齡層的「全齡免疫」轉型，補足長期以來成人防疫的關鍵缺口。

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