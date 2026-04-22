家庭主婦久咳不癒 LDCT揪出早期肺癌

低劑量電腦斷層檢查LDCT可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕肺癌長年位居國人癌症死因之首，其隱匿性常令民眾防不勝防。大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科謝為忠醫師分享臨床案例，一名56歲家庭主婦因慢性咳嗽就醫，透過低劑量電腦斷層（LDCT）成功揪出不到1公分的早期肺癌，經微創手術後恢復良好，強調「及早篩檢」是爭取更佳預後的關鍵。

謝為忠指出，肺癌最困難之處在於早期往往缺乏典型症狀，甚至完全沒有不適感，許多病人出現胸痛、呼吸不適或體重減輕才就醫，病情往往已進入中晚期。雖然一般胸部X光是基礎檢查，但對於微小結節的偵測力有限。

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相對而言，低劑量電腦斷層（LDCT）不需施打顯影劑、檢查時間短且輻射劑量低，能更清晰地偵測肺部細微病灶。謝為忠表示，篩檢的意義在於高風險族群能更早發現問題，而非製造恐慌。

該名56歲女性病人本身不吸菸，但因慢性咳嗽持續3個月就醫。初步X光檢查並無異樣，但醫師考量其家族史顯著，兄姊分別患肺癌、鼻咽癌、乳癌，因此安排公費LDCT檢查，結果發現約0.65公分病灶。安排半年後第二次追蹤，病灶無明顯變化，但再半年後的第三次追蹤，病灶已增長至0.85公分。

經評估後，病人於大千綜合醫院接受胸部微創手術切除。病理報告證實為右上肺微小浸潤性腺癌（第IA期）。由於發現得早，手術切除後即達到治癒效果，後續不需進行標靶、免疫或化電療，目前病人已回歸正常生活，僅需門診定期追蹤。

目前政府提供高風險族群每2年1次的公費LDCT篩檢，對象包含：具肺癌家族史者、重度吸菸者。謝為忠呼籲，若民眾屬高風險族群，或出現久咳不癒、呼吸不適、胸痛、體重異常減輕等警訊，應儘速尋求專業醫師評估，透過精準篩檢把握黃金治療時機。

病人在第三次追蹤時，病灶已增長至0.85公分。評估後，接受微創手術切除。（大千綜合醫院提供）

謝為忠副院長呼籲，肺癌不可怕，關鍵在於及早發現、及早介入治療。（大千綜合醫院提供）

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