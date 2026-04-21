男性35歲後心血管風險較女性近2倍 發病早7年 醫揭4招自救

研究顯示，男性35歲後心血管風險較女性近2倍，發病早7年；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕男性注意！研究顯示，心血管疾病風險在35歲後明顯拉開差距，男性未來10年內發生心血管事件的風險約為女性的近2倍，且整體發病時間平均提早約7年。醫師提醒，男性在年輕階段較少主動接觸預防性醫療，形成「醫療真空期」，恐使風險長期累積而不自覺。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，一項名為CARDIA（Coronary Artery Risk Development in Young Adults，冠狀動脈風險發展）研究，追蹤超過5000名受試者長達34年，並分析未來10年心血管事件風險。結果顯示，在35歲之前，男女風險差異不大；但一過35歲，男性風險迅速上升，約為女性的1.95倍，且差距會一路延續至中年。

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進一步以「心血管疾病累積發病率達5%」觀察，男性平均約在50.5歲即達門檻，女性則為57.5歲，男性整整提早約7年；若單看冠心病，男性達到2%發病率的時間，甚至比女性提早約10年。研究也指出，收縮壓與血糖是影響男女風險差異的重要因素，若能及早且持續控制，可能有助縮小差距。

周建安指出，台灣男性代謝症候群盛行率明顯高於女性，但門診就診比例卻長期呈現「女多於男」，不少男性甚至是被太太或母親「半拖半就」帶到診間，才勉強接受檢查。這種年輕時缺乏預防性醫療接觸的現象，被稱為「醫療真空期」，可能正是男性心血管疾病提早發生的重要原因之一。

他提醒，心血管風險並非中老年才出現，而是從30歲左右即開始逐步累積。若經常出現飯後昏沉、體重增加、腰圍上升（男性超過90公分）、容易疲倦或體力下降等情形，往往代表代謝已出現異常，應及早評估與介入，避免風險持續惡化。

在日常管理方面，周建安建議男性可從4個面向著手。

●飲食調整

減少精製糖與高鹽攝取，避免含糖飲料、甜點與加工食品，優先選擇高纖維蔬菜、優質蛋白質與原型食物，有助於降低血糖波動與血壓控制

●體重管理

內臟脂肪過高會影響血糖與血壓調控，即使外表不胖也可能是高風險族群。透過減重可提升胰島素敏感度，進一步降低心血管負擔

●規律運動

每週至少進行 150 分鐘中等強度運動，如快走、騎腳踏車或重量訓練，有助穩定血糖並增加血管彈性

●定期監測

養成定期量測血壓、檢測血糖與血脂的習慣，避免長期處於高風險卻不自覺。

周建安強調，相較女性，男性常等到症狀出現才就醫，容易錯過早期介入時機，但多數風險因子其實可透過生活型態調整逐步改善，若能提早從控制血糖、控制血壓與體重管理做起，有助降低未來心血管疾病發生機率。

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