健康網》咖啡渣別丟！ 美網紅醫曝外用3功效

咖啡渣也是有用處的。美國健康專家柏格醫師指出，酌量塗沬在皮膚上，可以減輕發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡不單是提神飲品，不少科學研究證實，適量飲用咖啡有益於健康。美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，不能喝咖啡的人，拿些咖啡渣塗沬在皮膚上，可以減輕發炎。

柏格在YouTube頻道上擁有千萬粉絲，剖析咖啡番外篇，不過，他表示，可使用綠茶或 綠茶和咖啡的混合物。他則推薦綠茶和咖啡的混合物，因為咖啡和綠茶中含有許多不同的植物營養素，包括具有驚人益處的化合物EGCG。但不要誤會，它並非對所有皮膚問題都有效，有以下3個作用：

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●橘皮組織：

當脂肪細胞和結締組織改變時，就會出現橘皮組織。橘皮組織是由於膠原蛋白流失和肌肉萎縮造成的。若出現了肌肉萎縮，就會形成橘皮。

此時，皮膚上塗抺咖啡因成分直接作用於皮膚會，可加速脂肪分解，也就是脂肪的分解。它能促進微血管循環，增加血液流動和淋巴流動。此外，它具有血管收縮作用。所以，它可以緊緻肌膚，可能在幾分鐘內就會注意到明顯的變化。但這只是暫時的解決辦法。

●老年斑、曬斑、紫外線輻射引起的斑點：

凡是會導致皮膚色素沉著的情況，咖啡因可能對你有幫助。

●眼部浮腫：

眼睛出現浮腫，可能代表攝取了過多的碳水化合物。不過，若你開始生酮飲食並配合禁食，這種情況可能會改善。

不過，咖啡可以帶來多種健康益處，但前提是適量（建議每日1杯）。若你有焦慮、心悸或睡眠問題，則不建議飲用。至於拿咖啡渣來塗抹皮膚，一定要適量。研究指出，咖啡因具有抗氧化與促進循環作用，可暫時改善橘皮組織、色素沉澱與眼袋浮腫。不過柏格提醒，此類效果多為短期，仍須從飲食與生活習慣改善根本問題。

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