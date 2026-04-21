放化療癌症病友進食困難 營養師建議家人避開備餐迷思

聯新國際醫院營養科組長謝佳真建議民眾為癌症病友備餐應避開備餐迷思。（圖由聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名正經歷口腔癌第3期放化療第5週的58歲男性病友，感覺吞口水就像吞碎玻璃，「每次進食都是煎熬」，聯新國際醫院個案管理師、營養師介入提供心理支持並提升營養，順利讓該名病友的體重回穩，他與用心備餐的妻子之間原來關係緊張，也成功修復。

該名病友因為進食困難，每天看著他的妻子用心準備餐點，卻吞不下，讓他總是感到挫敗、愧疚，而他的太太看著該名病友體重直線下滑，壓力也非常大，聯新國際醫院營養科組長謝佳真說，「多吃點才有體力」，雖是一句充滿關心的家常話，卻往往是抗癌家庭餐桌上的沉重壓力。

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謝佳真說，以頭頸癌、消化道癌、肺癌病友為例，同步放化療常導致唾液腺受損、口腔黏膜潰瘍、進食劇烈疼痛等，可使用左旋麩醯胺酸進行黏膜修護，使用時需依體重計算需求，以攝氏40度以下的溫水攪拌後，於睡前或進食空檔補充，以達到延長其附著於腸胃道修復時間的效果；但肝腎功能衰竭的病友，則不建議使用。

「面對吞嚥困難，應加強降低不適、提高攝取」，謝佳真建議，家人備餐，可改成軟質或攪打食物為泥狀或流質、降低溫度減少刺激、提升熱量與蛋白質密度，也要避免陷入備餐迷思，例如只吃無油燙蔬菜可能過度清淡且低熱量易而造成營養不良、少油少糖少鹽可能因食之無味而降低進食意願等。

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