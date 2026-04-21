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放化療癌症病友進食困難 營養師建議家人避開備餐迷思
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名正經歷口腔癌第3期放化療第5週的58歲男性病友，感覺吞口水就像吞碎玻璃，「每次進食都是煎熬」，聯新國際醫院個案管理師、營養師介入提供心理支持並提升營養，順利讓該名病友的體重回穩，他與用心備餐的妻子之間原來關係緊張，也成功修復。
該名病友因為進食困難，每天看著他的妻子用心準備餐點，卻吞不下，讓他總是感到挫敗、愧疚，而他的太太看著該名病友體重直線下滑，壓力也非常大，聯新國際醫院營養科組長謝佳真說，「多吃點才有體力」，雖是一句充滿關心的家常話，卻往往是抗癌家庭餐桌上的沉重壓力。
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謝佳真說，以頭頸癌、消化道癌、肺癌病友為例，同步放化療常導致唾液腺受損、口腔黏膜潰瘍、進食劇烈疼痛等，可使用左旋麩醯胺酸進行黏膜修護，使用時需依體重計算需求，以攝氏40度以下的溫水攪拌後，於睡前或進食空檔補充，以達到延長其附著於腸胃道修復時間的效果；但肝腎功能衰竭的病友，則不建議使用。
「面對吞嚥困難，應加強降低不適、提高攝取」，謝佳真建議，家人備餐，可改成軟質或攪打食物為泥狀或流質、降低溫度減少刺激、提升熱量與蛋白質密度，也要避免陷入備餐迷思，例如只吃無油燙蔬菜可能過度清淡且低熱量易而造成營養不良、少油少糖少鹽可能因食之無味而降低進食意願等。
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