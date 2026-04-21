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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

50歲後骨質流失1-3％ 醫籲4族群評估接受骨密度檢查

2026/04/21 10:08

透過骨密度檢查，早期評估與適當治療骨質疏鬆，有助於降低骨折風險，提升中高齡族群的生活品質。（新營醫院提供）

透過骨密度檢查，早期評估與適當治療骨質疏鬆，有助於降低骨折風險，提升中高齡族群的生活品質。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕骨質疏鬆症早期通常無明顯症狀，多半等到骨折發生，才被診斷出骨質疏鬆症。衛生福利部新營醫院家醫科醫師翁靖惠表示，根據研究，人體骨質約於30至35歲達到高峰，之後隨年齡增加而逐漸流失，每年約下降0.5-1%，50歲後流失速度加快，每年約1-3%。

翁靖惠提醒，許多民眾以為骨折是因跌倒所導致，實際上，骨質流失往往在多年之前就已開始，當骨質下降到一定程度時，即使輕微跌倒也可能導致骨折。 50歲後骨質加速流失，若出現慢性背痛、駝背或身高變矮等症狀，應提高警覺，並與醫師討論是否需要接受骨密度檢查（DXA）評估，尤其是停經後女性、曾有骨折病史者、長期使用類固醇者、慢性疾病患者（如糖尿病、類風濕性關節炎）等4大族群，更應注意自己的骨骼健康。

醫師翁靖惠提醒，50歲後骨質加速流失，若出現慢性背痛、駝背或身高變矮等症狀，應提高警覺。（新營醫院提供）

醫師翁靖惠提醒，50歲後骨質加速流失，若出現慢性背痛、駝背或身高變矮等症狀，應提高警覺。（新營醫院提供）

翁靖惠說，骨鬆照護已逐漸從「骨折後處理」轉向「骨折前預防」，透過早期評估與適當治療，有助於降低骨折風險，提升中高齡族群的生活品質。目前健保已放寬骨密度檢查補助條件，包括年滿50歲以上女性、70歲以上男性，無須骨折史也可申請檢查；特定高風險族群如長期使用類固醇、體重過輕（BMI過低）、有骨折家族史等，依風險與醫師評估，每2至3年可補助1次，終身最多3次。

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