健康網》43年研究揭密 每天這樣喝咖啡讓失智風險降18％

長達43年追蹤調查結果，每天飲用較多含咖啡因咖啡的人罹患失智症的風險降低了18%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項長達43年追蹤調查，超過13萬名參與者中，有1萬1033人在研究期間患上了失智症。與很少或從不喝咖啡的人相比，飲用較多含咖啡因咖啡的人罹患失智症的風險降低了18%。

腎臟科醫師江守山在臉書發文分享，他引述《美國醫學會雜誌》（JAMA）研究發現，每天喝的咖啡可能正在保護你的大腦，適量攝取含咖啡因的咖啡（每天2-3杯）或茶（每天1-2杯）與降低失智症風險、減緩認知衰退、更好地維持認知能力有關。

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這項研究是由麻省總醫院布萊根醫院、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院以及麻省理工學院和哈佛大學博德研究所的研究人員分析了來自護理師健康研究（NHS）和健康專業人員隨訪研究（HPFS）的13萬1821名參與者的數據。

此外，在飲茶人群中也觀察到了類似的模式，而無咖啡因咖啡則未顯示相同的關聯。也就是每天適量攝取含咖啡因的咖啡或茶，能降低失智症風險、減緩認知衰退。

攝取勿過量 營養師：每日以2-3杯為上限

營養師趙函穎在臉書專頁「趙函穎營養師的美麗方程式」發文分享，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，也會刺激腦部神經，防帕金森氏症、失智症等多處好處。

不過，趙函穎建議，飲用過量也會有副作用，建議每日咖啡因攝取量應為300毫克以下為安全劑量，通常1杯240c.c.的黑咖啡會含有100-150毫克的咖啡因，而1杯240c.c.的拿鐵約含80-120毫克，因此每天最多喝2-3杯為上限。

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