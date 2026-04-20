高中生腋下多汗有異味 無創微波除汗＋肉毒桿菌注射重拾自信

黃昭瑜主任表示，無創微波除汗治療後效果立即且明顯，且不會造成代償性出汗，適合青少年族群。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名16歲高中生熱愛籃球，但從青春期開始，腋下出汗量明顯增加，還伴隨出現刺鼻異味，讓他靠近同學時倍感尷尬，除腋下問題，雙手也容易冒汗，寫字時紙張經常被汗水浸濕，讓他相當困擾，經前往皮膚科求診，確診為腋下多汗合併輕度異味與手汗症，經安排自費的無創微波除汗和肉毒桿菌注射進行治療後，終於讓他揮別這些困擾，找回自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜表示，青春期因為荷爾蒙變化與大量運動，腋下汗腺活性常明顯增加，不僅造成生活不便，也會帶來社交壓力。無創微波除汗的技術是利用微波能量精準破壞腋下汗腺與異味腺體，不需手術或全身麻醉，療程大約1小時即可完成，術後可立即返家或回到學校。

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黃昭瑜表示，此種方式治療後效果立即且明顯，且能長期維持，不過目前仍屬自費項目，費用約7至8萬元；與交感神經手術不同的是，無創微波除汗不會造成代償性出汗，對青少年族群尤其合適。

至於手汗問題，黃昭瑜說明，目前對於青少年過度手汗，肉毒桿菌注射仍是最安全且有效的選擇。透過掌心多點注射方式，可暫時抑制交感神經對汗腺的刺激，讓手汗量在治療後顯著下降，效果可維持約4至6個月，費用約2至3萬元。對於因手汗困擾日常生活的學生，例如：寫字、考試、使用電子產品，以及與人互動時手心濕滑等情況，都能產生明顯改善。

黃昭瑜表示，醫師會根據多汗的程度與影響日常生活的狀況進行客觀評估，必要時可搭配碘澱粉測試確認出汗區域，讓治療更為精準。無論是腋下多汗、異味或手汗問題，這些都屬於可治療的醫學狀態，民眾無須感到羞愧。如果症狀已影響社交、自信或日常功能，建議及早就醫，在青春期建立良好的生活與心理狀態。

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