看不見的惡化最可怕 新營醫院：眼軸才是近視關鍵

眼軸測定儀在檢查學童的眼球結構的異常變化，是否正常生長。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「孩子近視幾度？」可能是錯的問題！衛福部新營醫院提醒說，眼球正在悄悄變長，才是導致近視惡化的關鍵。新營醫院近期引進非接觸式的眼軸測定儀，把近視管理從「看度數」推進到「看眼球長度」，揪出近視惡化速度，再決定適宜的治療改善。

近視原因是光線成像落在視網膜的前方，產生近視度數，眼軸拉長，增加近視；院方指出，近視不是單純變「模糊」，而是眼球像氣球一樣被慢慢拉長。平均來說，眼軸（眼球的長度，從角膜到視網膜的距離）每增長1毫米，近視度數約增加250度。一旦眼軸持續增加，視力就可能一路失控。

請繼續往下閱讀...

正常成年人的眼軸長約是23~24毫米，小孩子在發育的過程中，眼球的體積也會隨著年齡逐漸變大，直到發育成正常成年人的眼球大小為止；6至10歲孩子的眼軸1年正常增長在0.1～0.2毫米，如果1年眼軸增加超過0.3毫米就是警訊，代表眼球結構可能生長異常，近視風險提高。

新營醫院說，這次導入的眼軸測定儀在檢查學童的眼球結構異常變化，不用碰眼球、不用點藥水，就能測出精準到0.01毫米的變化，讓「看不見的惡化」變成「看得見的數據」，再介入預防、治療。

院方提醒家長不能只看小孩子的「度數是否增加」、「近視幾度」，而是持續追蹤「眼軸增長速度」，才能真正了解孩子的眼球是否正常生長、近視是否正在快速惡化？預防未來高度近視與眼部病變風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法