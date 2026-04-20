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健康 > 名人健康事

健康網》許維恩乳癌術後重訓不怕 物理治療師揭關鍵時機

2026/04/20 17:51

進行乳房切除後的本土藝人許維恩，術後快要半年，她決定恢復以往重訓。高醫復健部物理治療師張伊綺表示，術後1至2個月內可恢復日常活動。（取自許維恩臉書）

進行乳房切除後的本土藝人許維恩，術後快要半年，她決定恢復以往重訓。高醫復健部物理治療師張伊綺表示，術後1至2個月內可恢復日常活動。（取自許維恩臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲藝人許維恩自曝左乳全切除，同時進行乳房外觀和神經重建。在預後良好情況下，她於社群上指出，「這半年，我把自己弄丟了，沒有運動、沒有力氣，更沒有想見世界的心」，不過，她終於讓自己再動起來了。高醫復健部物理治療師張伊綺表示，術後1至2個月內，即可恢復日常活動。

張伊綺在「高醫醫訊」衛教資料指出，乳癌術後的運動，要掌握動作由慢至快、幅度由小至大，但要避免重複動作導致肌肉痠痛。她表示，乳癌手術後，患者可能會面臨，局部及上臂水腫、患側手臂與胸壁緊繃、患側上肢無力、肩關節活動度下降及手臂感覺異常或麻木。

張伊綺建議，恢復日常生活後，建議交替進行有氧運動與阻力運動，以提升心肺耐力，降低乳癌復發與死亡率，進而改善生活品質。運動建議每週至少進行總量150分鐘的中度運動或75分鐘的劇烈活動，每週至少2次肌力訓練，避免長時間的久坐不動。

許維恩在術後半年，重新回到健身房做重量訓練，她說：「不是為了變瘦
，不是為了變美，是為了要把自己找回來、把能量找回來、把笑容找回來，把那個願意好好愛自己的我找回來！」

張伊綺建議，有氧運動依照強度可分為輕度運動、中度運動及劇烈運動：

●輕度運動時呼吸模式無明顯變化：
如騎自行車（每小時8公里）、輕家事清掃、保齡球、拋接球、慢走、瑜伽、太極。

●中度運動時可以說話，但不能唱歌：
如跳舞、在平地或小斜坡上騎自行車、一般園藝、輕快步行、水中有氧運動等。劇烈運動時，如跳快舞、騎自行車的速度超過16公里/小時、重型園藝、爬山、跳繩、競走、慢跑、跑步、籃球、曲棍球、足球、競速游泳、單打網球、爬樓梯。

●阻力運動可利用水瓶、啞鈴或彈力帶：
不論哪一種訓練，建議先從重量輕的開始，慢慢增加訓練的重量。女性上肢肌力運動訓練，可先由300-500公克的重量開始，再循序漸進增加到600公克-1公斤的重量。

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