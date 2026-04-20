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健康 > 心理精神

健康網》越辣越想吃！ 專家揭辣椒讓人上癮的神經原因

2026/04/20 17:36

研究顯示，長期吃辣可能提高耐受度，讓人越吃越重口味；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，長期吃辣可能提高耐受度，讓人越吃越重口味；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼有人愛吃辣，而且一吃就停不下來？食農專家韋恩引述研究指出，辣椒帶來的「痛並快樂」，與嗎啡作用在相同神經路徑，能暫時降低疼痛、產生愉悅感，也可能因此使人越吃越上癮。

不少人吃麻辣鍋時邊喊辣又停不下來，這種「痛並快樂」的感覺，其實有科學根據。韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，嗎啡是從罌粟提取的鴉片類藥物，與大腦中的μ鴉片類受體結合後，阻斷疼痛信號、帶來強烈欣快感，成癮性正是來自這套獎勵機制。辣椒素進入口腔後，與神經元上的TRPV1受體結合，對大腦發出「嘴巴著火」的痛覺假警報。

這時，大腦信以為真，立刻命令腦下垂體釋放β-腦內啡來對抗這個「疼痛」。β-腦內啡與鴉片類受體結合，壓制痛感，同時刺激多巴胺釋放，帶來舒暢與愉悅感。

2025年一篇發表於《Social Cognitive and Affective Neuroscience》的研究，分兩階段驗證了吃辣的鎮痛效果。第一階段調查300名成人，發現嗜辣程度與日常對疼痛的感知強度呈顯著負相關：越愛吃辣的人，感覺到的痛越輕。第二階段讓45名受試者吃辣後接受痛覺刺激，並同步測量腦電反應。結果顯示，吃辣組的痛覺評分明顯更低、對疼痛的負面情緒反應更少，腦電圖上的痛覺相關波幅（N1、P2）也顯著縮小，在輕微疼痛的情境下效果尤為明顯。

韋恩說明，長期頻繁吃辣後，TRPV1受體會逐漸脫敏，需要更強的辣度才能觸發同等強度的腦內啡釋放。換言之，「越吃越不怕辣」在生理上的意義是，辣度耐受性不斷升高，身體為追求大腦獎勵系統的刺激閾值，這個模式與成癮的神經機制有結構上的相似性。

他提及，儘管辣椒帶來的影響遠低於藥物成癮，但若發現自己一段時間不吃辣就覺得食物乏味，可能已是大腦習慣追求該獎勵訊號的表現。

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