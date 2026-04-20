穀雨，春之末》越喝冰飲越「堵」身體 醫：90％的人都中

中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，穀雨保命符，掌握住祛濕、疏肝、順時升陽等三部曲；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到「穀雨」，濕氣會讓你更「堵」。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，穀雨保命符，掌握住祛濕、疏肝、順時升陽等三部曲。

平常就愛腹瀉、脹氣的人、呼吸道敏感者、肝氣鬱結的人，胸悶感會像這幾天的天氣一樣沉重。蘇岳侯提供4招，讓自己平順度過「穀雨」：

請繼續往下閱讀...

●拒絕「冷氣團」：雖然天氣轉暖，但奶茶、冰品是濕氣的大本營，清爽飲食才是王道。

●微汗最除濕：別躲在室內！去快走、練瑜伽，只要流一點汗，就是最好的「人體除濕機」。

●拒絕「悶鍋」：春末最忌悶。找地方曬曬太陽、深呼吸，把體內的肝氣疏通開來。

●早起順陽氣：睡眠充足，免疫力才能跟上季節切換的速度。

蘇岳侯指出，穀雨一過，立夏緊接而來。現在正是調脾胃、排濕毒的黃金時間。如果現在把體內的「水缸」清空，夏天就不容易中暑或疲倦。這段時間可以靠「吃」出神氣清爽：

●四神湯（脾胃救星）：

山藥、茯苓這對黃金拍檔，專治食慾不振與軟便。

● 薏仁紅豆水（消腫神水）：

適合覺得自己腫了一圈的人。不過，孕婦與極度乾瘦者請先諮詢醫師。

●春筍雞湯（補氣不膩）：

竹筍利濕、雞肉補氣。不過胃弱的人記得筍子別吃太多，以免脹氣。

●山楂陳皮飲（解膩神器）：

吃太油、胃悶悶時來一杯，瞬間清爽。

蘇岳侯提醒，覺得最近特別累、常脹氣，別只是喝咖啡提神，讓專業中醫師幫你「微調體質」，讓你告別「黏TT」，清爽迎接夏天！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法