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健康網》研究實測：射精治鼻塞 醫：效果有但撐不久

2026/04/19 21:42

健康網》研究實測：射精治鼻塞 醫：效果有但撐不久

男性射精能治鼻塞，鳳山李嘉文泌尿科副院長蘇信豪醫師表示，確實有鼻噴劑的效果，但無法撐太久；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「伊朗研究：射精可治鼻塞」？鳳山李嘉文泌尿科副院長蘇信豪醫師回答：「係金ㄟ！」曾有一個跨國耳鼻喉科團隊，他們真的找了受試者來實測，結果證實：「性高潮改善鼻塞的效果，在前60分鐘內跟使用正規鼻塞噴劑一樣好！」

蘇信豪在臉書專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文分享，他表示，其實鼻塞通常不是因為鼻涕太多，而是鼻腔黏膜發炎「充血腫脹」，把呼吸道給堵死，當男性在達到高潮與射精的瞬間，人體的交感神經會猛烈活化，釋放大量腎上腺素。這會促使全身血管收縮，當然也包含了鼻子裡的微血管。

蘇信豪表示，血管一收縮、血流減少，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然就通了！這跟市售「去充血鼻塞噴劑」的藥理邏輯一樣。

根據《SAGE》期刊研究，性高潮（射精）確實可能暫時緩解鼻塞，效果甚至可與鼻充血劑相當。但其中差異性，在於性高潮約在1小時內效果逐漸消失；鼻噴劑的效果比較持久。

因此，蘇信豪表示，鼻塞噴劑你可以定時補噴，但男性射精後有生理上的「不反應期」，你沒辦法每隔幾小時就來一次啊！還有一種情況，嚴重感冒的時候，身體已經夠虛弱了，還要強制進行這種心跳加速的「高強度運動」，小心鼻子通了，人也癱了。

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