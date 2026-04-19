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健康 > 名人健康事

健康網》沈玉琳「只覺得累」竟是血癌！ 醫警告：這種疲倦最危險

2026/04/19 20:51

本土藝人沈玉琳罹患急性骨髓性白血病，歷經7個月治療、5次化療，他現身說法，回顧自己忽略「極度疲勞」，延遲就醫。（記者潘少棠攝）

本土藝人沈玉琳罹患急性骨髓性白血病，歷經7個月治療、5次化療，他現身說法，回顧自己忽略「極度疲勞」，延遲就醫。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人沈玉琳罹患急性骨髓性白血病，歷經7個月治療、5次化療，目前進入穩定追蹤期。他回憶當時並沒有什麼骨頭疼痛、瘀青或反覆發燒等常見症狀，唯一的感受就是極度疲倦。

沈玉琳今（19）日以台灣血癌關懷大使的身分出席活動，他現身說法，並表示，當知道罹病後，在搜尋網站上看到都是觸目驚心的名人病症，即使花了好多錢，似乎也是不治之症。

沈玉琳回憶病發，「那時就是感覺到異常疲倦，起床後經常保持同一個姿勢」，像是雙手合十的動作、發呆長達1個小時。有一回想要洗個澡，還「撒嬌」要太太幫忙洗，因為他連拿起蓮蓬頭的力氣都沒有，短短一段路，可以全身無力到難以行走。

後來，他心想來好好給它睡飽飽，於是將行程都排開，狠狠給它睡兩天，但沒想到，睡醒後還是「累累的」。沈玉琳轉向身心科求助，雖然服藥後心情變好、睡眠改善，卻掩蓋了生理上的真實病因，導致他延誤就醫。

到三總就醫時，白血球數已達22萬（正常人範圍為4000-10000個）、血紅素數值低至2.6（男性正常值約為 13.0-18.0），導致他體內幾乎無法進行正常的氧氣與二氧化碳交換。多重器官已出現衰竭情況。

沈玉琳特別強調，「不要把自己當病人」，縱使自己身體在接受治療，但心裡要維持正常生活。他分享去（2025）年7月發病時正值暑假，他仍鼓勵太太帶女兒照原定計畫去日、韓旅遊。此外，他認為，病友要聽從醫療團隊的建議，現在的醫學進步，血癌透過精準醫療已能得到良好的控制，不再是以前劇中那種「不治之症」。

他也分享急性骨髓性白血病症會導致骨髓中的造血功能失靈，無法產生正常的紅血球、白血球與血小板，因此症狀通常與「血液功能缺失」直接相關。臨床上常歸納為以下4大核心前兆：

●極度疲倦與貧血（紅血球不足）：
這是最常見的初期症狀，臉色蒼白、容易喘、心悸、頭暈，但常被誤認為是工作太累或壓力大。

●不明原因發燒與感染（白血球異常）：
雖然血液中白血球數量可能很多，但都是沒有功能的「血癌細胞（芽細胞）」，無法抵抗細菌。於是出現反覆發燒、感冒久治不癒、嚴重的肺炎或口腔潰瘍。

●異常出血與瘀青（血小板不足）：
凝血功能受損，導致微血管破裂後難以止血。像是牙齦出血、流鼻血不止、身上出現點狀紫斑，或在沒有碰撞的情況下出現大片青紫瘀斑。女性可能表現為月經量突然異常增多。

●骨頭疼痛（骨髓壓力過大）：
因為骨髓內充滿了大量的癌細胞，壓力過大會壓迫神經。有人的胸骨、肋骨或長骨（如大腿、手臂）出現悶痛或刺痛感。

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