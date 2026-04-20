健康網》胃食道逆流也能享受咖啡香！ 醫授關鍵喝法與避雷禁忌

醫師李柏賢表示，胃食道逆流患者不必完全戒咖啡，但需注意飲用方式與種類。選擇深焙、避免空腹及控制溫度，有助降低不適風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流者該怎麼選咖啡，成為許多人的困擾。長庚微菌中心主任李柏賢指出，與其糾結是否完全戒除，不如掌握「選對種類與喝法」的原則，他建議，可優先挑選深烘焙或冷萃咖啡，想嘗試加奶緩衝的人，建議選低脂奶或植物奶。同時，避免空腹與過燙飲用，才能避免過度刺激。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，臨床上，咖啡可能透過3大因素引發逆流，包括咖啡因降低下食道括約肌壓力，使胃酸更易逆流；淺焙咖啡中的有機酸較高，增加胃部刺激；個人體質差異，有人耐受度高，有人則極為敏感。

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深焙與冷萃較溫和

李柏賢說明，咖啡種類與沖泡方式會影響刺激程度。冷萃咖啡則因低溫萃取，整體風味較柔和，對部分族群較為友善。此外，過燙咖啡（超過65°C）也可能刺激食道黏膜，建議選擇「溫涼」或冷萃咖啡，通常較溫和。

他還提到，黑咖啡風味直接，對胃的刺激感較明顯。有關加奶咖啡，如拿鐵、卡布奇諾，牛奶中的蛋白質與脂肪，可能有助於緩衝刺激、降低不適感。但還是有2個需要注意的陷阱：

●高脂肪與延緩排空：牛奶中的脂肪會讓胃排空變慢，食物待在胃裡越久，逆流風險反而越高。

●糖不耐：若有乳糖不耐，咖啡＋奶導致的脹氣會增加腹壓，把胃酸往上推。

建議想嘗試加奶緩衝的人，可選低脂奶或植物奶。不過，最重要的是「觀察自己的反應」，如果加了奶反而胃食道逆流或脹氣變嚴重，那麼便不合適加奶。

李柏賢還提供「咖啡自救守則」，雖然「不一定要永久戒咖啡」，但如果身體正處於「脆弱期」，包括：活動性胃潰瘍、十二指腸潰瘍、發炎性腸道疾病（IBD）發作期、嚴重胃食道逆流，又或是剛好處在嚴重焦慮、神經衰弱或失眠，咖啡因與酸度可能會變成傷口上的鹽，最好先暫時遠離。

李柏賢總結，咖啡並非胃食道逆流患者的絕對禁忌，但需依身體狀況調整飲用方式。掌握正確習慣，才能在享受咖啡的同時，兼顧腸胃健康。

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