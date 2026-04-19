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法國影后辭世》娜塔莉貝伊怕進MRI與電梯 醫曝發作恐胸悶、冒冷汗、快要窒息亡

2026/04/19 17:13

法國國寶級影星娜塔莉貝伊生前罹患幽閉恐懼症，曾進行催眠治療有緩解。（法新社，資料照）

法國國寶級影星娜塔莉貝伊生前罹患幽閉恐懼症，曾進行催眠治療有緩解。（法新社，資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕法國國寶級影星娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）生前罹患幽閉恐懼症，她34歲開始演藝生涯，努力克服此症，也在媒體前侃侃而談自己困難與努力，自然、真實的她，受到廣大影迷的愛戴。基隆長庚醫院精神科陳志根指出，大約每20人就有一人患幽閉恐懼症，只要病情輕微不影響生活，即使不就醫也能靠自己減輕症狀。

不過，娜塔莉貝伊的幽閉恐懼症卻讓她演藝生涯吃足苦頭，她曾告訴法國媒體《星期日報》，這種對封閉空間極度恐懼的症狀遺傳自她的父親克勞德．貝伊（Claude Baye）。她對於完全封閉的電梯、沒有後門的汽車、醫院裡的核磁共振儀以及沒有窗戶的房間，對她來說都是無法忍受的。

娜塔莉貝伊曾透露，為了不讓幽閉恐懼症「打擾」自己的生活，她曾接受過催眠治療，她說，但那間位於巴黎的治療室在14層樓，只能大吸一口氣「爬」上去。不過，不是所有電梯都讓她怯步，若是有玻璃牆且寬敞，「那就沒有問題」。

下水道拍攝怕發作 央求導演找有出口場景

不過，藝人常面對劇情的需要，非得正面迎戰自己的疾症。娜塔莉貝伊曾飾演一名退休警，需克服心理障礙要進入陰暗狹窄且充滿壓迫感的巴黎下水道拍攝，她要求導演找有3個出口的區域，以防她發作，心跳加快、呼吸困難、冒冷汗、胸悶，強烈的焦慮感、失控感、甚至覺得自己快要窒息死亡。

陳志根表示，症狀輕微的可以用放鬆和簡單的深呼吸來改善，或是不斷嘗試接觸自己害怕的場合或事物，以克服恐懼。但症狀嚴重併發恐慌症時，還是應儘速就醫或向心理專家諮詢。

根據台北榮總衛教資料指出，恐慌症是一種焦慮症，其特徵是突如其來、短暫且反覆發作的強烈恐懼感，並伴隨胸痛、心悸、呼吸急促、頭暈或腹部不適等身體症狀。

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