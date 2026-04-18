大腿像「牛排油花」 研究發現：這種飲食與肌肉變質有關

MRI影像可見大腿肌肉呈現類似「油花」的脂肪分布（左）。研究指出，該名女性飲食中約87%為超加工食品，與肌肉內脂肪滲入程度較高有關。（圖／Radiological Society of North America）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你每天吃的東西，可能正在悄悄改變你的肌肉。不少人以為體重沒明顯上升就沒問題，但最新影像研究發現，即使外表看起來正常，肌肉內部也可能出現類似「牛排油花」的脂肪滲入現象。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究刊登於《放射學》（Radiology）期刊，由舊金山加州大學團隊分析615名受試者的核磁共振（MRI）影像，並比對飲食習慣。結果顯示，攝取越多超加工食品的人，其大腿肌肉內的脂肪含量越高，兩者呈現明顯關聯。

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這種變化並不是一般理解的「變胖」。研究人員指出，脂肪並非只堆積在皮下，而是滲入肌肉纖維之間，讓原本應該緊實的肌肉，看起來像高級牛排上的油花紋路。換句話說，就算體重沒有明顯增加，肌肉品質仍可能已經開始下降。

研究同時發現，這種肌肉脂肪增加的現象，與總熱量攝取沒有直接關係，而是與「超加工食品比例」更為相關。

所謂超加工食品，包含含糖飲料、糖果、加工零食與即食食品等。研究案例中，一名飲食中有高比例來自這類食品的受試者，其肌肉脂肪滲入程度明顯較高。

肌肉變弱恐影響關節 增加未來健康風險

研究指出，當脂肪滲入肌肉後，會影響肌肉力量與修復能力，進一步增加關節負擔。這也是為何肌肉品質下降，被認為與膝關節退化等問題存在關聯。放射科專家也指出，這類變化通常不只出現在單一部位，而可能是全身性的現象，意味著其他肌群也可能受到影響。

不過研究團隊強調，本次分析僅顯示飲食型態與肌肉脂肪之間存在關聯，尚無法直接證明兩者為因果關係。專家建議，透過增加運動與調整飲食結構，仍有機會改善肌肉品質，但效果可能會因年齡與生活習慣而有所差異。

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