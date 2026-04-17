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健康網》預防失智永遠不晚 網紅醫提14招：融入生活

2026/04/17 20:17

聽力損失是中年時期（40-50歲）最顯著的失智風險因素。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

聽力損失是中年時期（40-50歲）最顯著的失智風險因素。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的失智人口快速增加，全球多有類似現象。在英國執業的網紅醫師奧多諾萬（Doctor O'Donovan）於頻道提出由2024 年的醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）研究所提出的 14 個預防失智症的方式。奧多諾萬強調，透過改善這些生活習慣與健康指標，能夠有效延緩或預防失智。該影片獲得破千次的觀看。

早期教育與持續學習：奧多諾萬說明，童年時期的優質教育能建立「認知儲備」（Cognitive Reserve），讓大腦在年老受損時有更好的適應與反彈能力。若已經過了學齡，超過當學生的年紀過久，應維持「終身學習」，透過閱讀、玩益智遊戲、學習新語言或樂器來刺激腦細胞。

保護聽力：聽力損失是中年時期（40-50歲）最顯著的失智風險因素。聽不見會導致大腦接收刺激減少，並加速萎縮。長輩可以定期進行聽力檢查，若有需要就戴助聽器，保護大腦功能。

減少社交孤獨：長期的社交孤立與孤獨感會增加晚年失智風險。建議參與社區團體、當志工或定期與親友聊天。社交活動能同時提供情感支持與大腦刺激。

預防創傷性腦損傷（TBI）：即便只有一次，若發生嚴重的腦震盪或跌倒受傷，都可能增加日後失智的機率。建議騎車戴安全帽、乘車繫安全帶，並改善居家環境（如防滑墊）以減少跌倒。

戒菸：吸菸會損傷全身血管，包括供應大腦氧氣的微血管。任何年齡戒菸都有幫助，能改善大腦血液循環並降低中風風險。

控制高血壓：中年高血壓與大腦體積減小及血管性失智症有關聯。目標是將血壓控制在 130/80 mmHg 以下，可透過低鹽飲食、運動或藥物達成。

管理肥胖：肥胖（特別是中年時期）與胰島素阻抗及全身慢性發炎有關，這些都會損害認知能力。建議透過均衡飲食和定期活動來維持健康的體重（BMI）。

地中海飲食：特定的營養素能保護神經細胞。建議多嘗試「地中海飲食」，多攝取蔬果、全穀類、深海魚（富含 Omega-3）及橄欖油；避免加工食品、飽和脂肪和高糖。

規律身體活動：運動能增加大腦血流量並促進大腦神經可塑性。建議：每週至少 150 分鐘 的中度運動（如快走、游泳、騎車），或每天步行約一萬步。

限制酒精攝取：過量飲酒會導致大腦萎縮、中風及直接神經毒性。建議以英國標準為例，每週不應超過 14 個酒精單位，建議盡量滴酒不沾或適度飲用。

治療憂鬱症：長期未治療的憂鬱症會導致神經退化，增加認知能力下降的風險。建議不要默默承受，應尋求諮商、心理治療或藥物協助，這能同時保護精神與大腦健康。

管理第2型糖尿病：糖尿病會引起血管病變及大腦胰島素阻抗，進而損害腦部。建議透過飲食、運動和藥物將血糖維持在正常範圍。

保護視力：視力受損（如未治療的白內障）會減少大腦的感官輸入，進而增加失智風險。建議定期檢查視力，及時進行白內障手術或配戴眼鏡。

控制高膽固醇：壞膽固醇（LDL）會導致血管受損，並可能影響與阿茲海默症相關的腦部蛋白質。定期檢測血脂，透過飲食習慣調整或藥物來維持心血管與大腦的健康。

奧多諾萬強調，若能積極執行上列生活習慣，將可降低近5成的失智症發生率。「照顧大腦健康，永遠不嫌晚。」

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