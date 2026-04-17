越南「腸病毒71型」疫情嚴峻！重症快到來不及救 家庭傳播率飆6成

〔記者侯家瑜／台北報導〕1998年台灣爆發腸病毒大流行，其中腸病毒71型（EV-A71）首度在國內造成大規模兒童重症與死亡，引發當時社會高度關注。醫師指出，EV71重症進展快速，恐數小時內惡化甚至致死。近期越南等東南亞地區疫情升溫，家庭傳播率高達60%，成人多為無症狀帶原者。醫界提醒，6歲以下幼童為高風險族群，應留意抽搐、嗜睡等警訊並及早就醫，並評估接種疫苗建立防護力。

台中榮總兒童心臟科醫師林明志分享，過去有一名3歲幼童原本僅有發燒、手腳紅疹等典型手足口病症狀，但很快出現嘔吐、心跳偏快及肌躍型抽搐，後續更出現下肢無力，病毒已侵犯中樞神經，最終需動用葉克膜才撿回一命。另有一名11個月大女嬰，起初僅發燒與水泡，卻在短時間內出現頻繁抽搐與下肢無力，經積極治療後才成功逆轉病情。

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林口長庚醫院兒童感染科醫師陳志榮也分享，過去曾有2歲雙胞胎兄弟感染EV71，弟弟到院後短短2小時內即不幸過世，哥哥則因及早送醫成功救回。他強調，EV71重症變化極快，早一步就醫，就是生死關鍵。

在台灣爆發腸病毒大流行那年，一名8歲女童的病程凸顯EV71進展迅速且凶險。陳志榮提到，該女童最初出現典型手足口病症狀，包括口腔潰瘍與皮疹，隨後出現頭痛、嘔吐及情緒改變，於發病第2天送往急診。雖然住院後腦部電腦斷層檢查僅顯示輕微腦水腫，但在接受腰椎穿刺後約2.5小時，病況急轉直下，出現右上肢麻痺，接著數小時內發生發紺，口鼻湧出帶血分泌物，被緊急轉入加護病房（ICU），血糖也飆升至254mg/dL，病情已進入危急狀態，後來仍於入院後16個小時就不幸離世

陳志榮指出，EV71具高度神經侵犯性，嚴重時可在短時間內引發腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%。自2005年至2024年間，台灣近8成腸病毒重症由EV71造成。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，台灣自2019年後已超過7年未出現大規模EV71重症流行，主因為疫苗施打率提升與社區自然免疫力形成。然而，腸病毒並未消失，且成人中約53%可能為無症狀帶原者，形成隱形傳播鏈，對幼童威脅仍在。

他進一步指出，腸病毒傳播力極強，家庭內傳播率高達五至六成，即使落實洗手與環境清潔，仍難完全阻斷傳播，且酒精對腸病毒無效。醫界也憂心「免疫負債」效應，加上國際人口移動頻繁，一旦疫情再起，恐出現大規模流行風險。

在預防方面，醫界一致呼籲應把握6歲前關鍵防護期。台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，6歲以下為重症高風險族群，尤其2歲以下幼兒免疫尚未成熟，更容易惡化。

目前腸病毒71型疫苗已問世，真實世界保護力可達約99%，抗體可維持至少5年。疫苗可從嬰兒2個月大開始接種，2歲前建議完整接種3劑，2歲以上則為2劑，費用約每劑5000元，屬自費項目。

淡水馬偕醫院兒科醫師張龍與新光醫院兒科醫師穆淑琪建議家長透過親子共讀與校園衛教，如《腸病毒71型疫苗超人特攻隊》等教材，提升家長與孩童對EV71風險的認知，讓預防觀念從日常生活中建立。

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