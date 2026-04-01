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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》嘴破一直好不了！ 醫提醒：牙膏成分恐影響傷口癒合

2026/04/01 19:07

嘴破一直好不了？專家表示，每天使用的牙膏，最好要留意SLS（十二烷基硫酸鈉）成分，可能影響傷口癒合；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

嘴破一直好不了？專家表示，每天使用的牙膏，最好要留意SLS（十二烷基硫酸鈉）成分，可能影響傷口癒合；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人嘴破時，常常覺得抺藥一段時間以後，病情依舊時好時壞，覺得十分困擾。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，問題可能出在每天在用的牙膏，可能影響傷口癒合的速度。

醫師於臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文分享，很多人以為嘴巴破洞，只要擦藥、等它自己好就可以，不過，讓民眾料想不到的是，每天使用的「牙膏」，可能影響傷口癒合的速度，民眾最好要留意SLS（十二烷基硫酸鈉）。

醫師說明，SLS（十二烷基硫酸鈉）是一種常見的界面活性劑，廣泛存在於各種清潔用品中，像是洗髮精、沐浴乳、洗衣精，甚至牙膏裡也很常見。SLS清潔力強、起泡效果好，已經有研究發現，牙膏中的SLS可能會刺激口腔黏膜，不利於口腔傷口的修復。

醫師建議，改用不含SLS的牙膏，雖然不一定能減少潰瘍發生的次數，它能帶來縮短癒合時間的優點，也可以降低不適感。SLS具有非常好的清潔效果，只是對於較敏感的口腔或肌膚較為刺激，特別是像紅斑性狼瘡、乾燥症、貝西氏症、反應性關節炎等，可以選擇較溫和、不含SLS的產品。

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