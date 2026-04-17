健康網》不必戒白飯！醫曝控糖3招 4個月甩掉10公斤

醫師蕭捷健表示，戒除添加糖、超加工食品，並且藉規律運動搭配天然碳水攝取增加肌肉量，是改善糖尿病的重要關鍵；示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多糖尿病患者一聽到血糖升高，就急著戒澱粉，但新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，「這完全搞錯重點」！他舉出一名實際案例，在持續吃白飯的情況下，透過戒除添加糖、超加工食品，並搭配運動，4個月內成功將糖化血色素從9.7降至5.8，還甩掉10公斤體重。換句話說，規律運動搭配天然碳水攝取，有助提升胰島素敏感度、穩定血糖。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，傳統觀念總以為戒澱粉，糖尿病就會乖乖投降，這完全搞錯重點。「粉絲照吃白飯，糖化血色素4個月從9.7直接降到完美的5.8。」（糖化血色素大於6.5%為糖尿病）這位粉絲以前18公斤的小孩抱不起來，現在31公斤可以抱起來走，同時甩掉10公斤體重和10公分腰圍。

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蕭捷健直言「澱粉真的超無辜」。他分析，這位粉絲做了重要的3件事：

●戒除添加糖和超加工食品。

●跟天然食物當好朋友，把白飯等天然碳水當成身體的優質燃料。

●認真動起來，有氧運動加上阻力訓練，雙管齊下，有運動多吃，沒運動少吃。

蕭捷健表示，當民眾今天有去運動、有做阻力訓練時，肌肉就像是一塊乾癟海綿，渴望能量。這時候吃下去的白飯，會直接被肌肉吸收，這些糖分沒機會留在血液裡作怪，血糖當然可以保持穩定。換句話說，肌肉量練起來，吃澱粉的額度自然變多，胰島素敏感度也會跟著大幅提升。

蕭捷健總結，醫學界現在更看重的是「碳水化合物品質」，與其盲目地把碳水降到零，更應該關注吃進了什麼。民眾不妨選擇天然的澱粉來源，配合規律的肌肉訓練，身體就會從「儲蓄模式」升級成「高效燃燒模式」。控血糖不應一味「戒澱粉」，而是要吃對食物並提升身體代謝能力。

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