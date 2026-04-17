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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

刮鬍驚見腫塊 馬拉松好手竟長12×5公分頸部腫瘤

2026/04/17 17:40

患者罹患第2期「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

患者罹患第2期「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名60歲馬拉松好手，今（2026）年刮鬍子時發現頸部左側微腫，就醫檢查赫然發現是12X5公分的巨型頸部腫瘤，確診罹患第2期「轉移性鱗狀細胞癌」，成長快速，腫瘤靠近鎖骨上頸動脈，不易發現又危險，醫師提醒，發現頸部不明原因無痛卻持續變大腫塊，應立即就醫，及早發現治療。

部立台中醫院耳鼻喉科醫師鄧政宗指出，這名患者罹患「轉移性鱗狀細胞癌」為頭頸癌，進一步檢查未發現身體有其他原發性腫瘤位置，這種「原發不明癌症」在臨床上並不罕見，約佔頭頸部癌症5%，醫學研究顯示有80%原發癌症在口腔。

鄧政宗說，患者3個月前才做過健檢，發現腫瘤時已經如此巨大，且緊臨頸部大動脈，腫瘤往肌肉層生長快速，因此沒有出現聲音沙啞、喉嚨卡卡的頭頸癌典型症狀，但腫瘤再長大恐會侵襲淋巴或是頸動脈。

患者因妻子日前過世，讓他更注意自己的健康，因此在盥洗照鏡子時注意頸部左右側不對稱，確診後因腫瘤緊鄰頸動脈，先進行放化療，縮小腫瘤後，再評估是否開刀。

鄧政宗說，這名患者不菸、不酒、不吃檳榔、不應酬，而且早睡早起，熱愛長跑，是名馬拉松好手，不過他過去有吸菸史，已經戒菸20年。鄧政宗提醒，抽菸酒是頭頸癌的風險因子，其中抽菸或喝酒罹癌症是一般人2-3倍，同時抽菸、喝酒、檳榔，罹癌增加40倍，提醒民眾遠離菸酒檳榔，如果頸部出現不明原因、無痛卻持續變大的腫塊，或聲音沙啞、喉頭異物感等症狀，持續超過2周以上，應儘早就醫檢查，早期發現、早期治療。

鄧政宗醫師指患者罹患「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤，且緊臨頸動脈。（記者蔡淑媛攝）

鄧政宗醫師指患者罹患「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤，且緊臨頸動脈。（記者蔡淑媛攝）

鄧政宗醫師患者罹患「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

鄧政宗醫師患者罹患「轉移性鱗狀細胞癌」，頸部左側有12X5公分的長巨型腫瘤。（記者蔡淑媛翻攝）

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