健康網》便秘不只讓人不舒服 9成國人少吃這1物：心臟腎臟也受害

便秘不只不舒服！食農專家韋恩表示，研究指出，當排便頻率變少，糞便在體內停留時間拉長，腸道內的累積物質也會產生變化，恐影響心臟與腎臟健康；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人把便秘當成小問題，認為只是排便不順帶來不適，但背後影響恐不只如此。食農專家韋恩表示，國外研究指出，當排便頻率變少，糞便在體內停留時間拉長，腸道內的累積物質也會產生變化，甚至可能影響心臟與腎臟健康。他提醒，膳食纖維是提供腸道好菌的食物，超過9成國人卻攝取不足，改變飲食習慣，也會決定腸道反應的產物。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，韓國世宗大學食品科學家Hakdong Shin發表於《International Journal of Molecular Sciences》的研究發現，多久上一次大號，正在決定腸道裡累積了哪些毒素。研究團隊分析20名受試者，依照排便頻率分成3組，包括：每週排便1-3次、4-6次、每天排便。連續3週、每週採樣2次，以16SrRNA基因定序搭配液相層析質譜儀（LC-MS/MS），全面掃描腸道菌相和代謝物。

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韋恩說，結果發現，排便頻率不同，腸道累積的物質也截然不同。研究者在代謝物分析中直接發現，排便不頻繁組腸道中的吲哚（indole）和p-甲酚（p-cresol）濃度顯著偏高；且論文作者在結論中提及，p-甲酚和吲哚作為尿毒素，可能導致慢性腎臟病和心血管疾病。

韋恩進一步說明，這2種物質是腸道細菌分解色胺酸和酪胺酸（2種胺基酸）時的代謝產物，屬於蛋白結合型尿毒素的前驅物。正常情況下，健康的腎臟會將它們過濾並排出尿液。但當腎功能受損時，這些毒素就會在血液中累積，損傷血管內皮細胞，引發慢性發炎，甚至增加心血管疾病和腎臟病的風險，多項研究甚至發現，它與洗腎患者的死亡率有直接關聯。

韋恩提及，問題的根源在於時間。糞便在大腸停留越久，蛋白質被細菌發酵的時間越長，產生的有害代謝物就越多。研究發現，排便較少的人，腸道中的瘤胃球菌（Ruminococcus）比例偏高，這類菌偏向蛋白質發酵，正是生成吲哚和p-甲酚的主要推手。相反地，每天排便者腸道中擬桿菌（Bacteroides）比例較高，動物研究顯示，這類菌能分解與肥胖相關的化合物，也是相對健康的腸道配置。

韋恩表示，根據另一項2024年針對1,425人的大型調查直接確認，每天規律排便1-2次的人，整體健康狀態優於排便太少或排便過多者，這2種極端都與較差的健康指標相關。

韋恩強調，腸道不只是消化通道，也是一個持續活躍的發酵槽，不同的排便節律，決定這個發酵槽裡的菌相組成，以及它向全身輸送的是養分或毒素。至於影響排便頻率的因素，包括：膳食纖維攝取、飲水量、運動量和睡眠，尤其台灣超過90%的國人膳食纖維攝取不足，平均每天只有攝取14克，而建議量是25-35克，

韋恩提醒，纖維是腸道好菌的食物，也是推動腸道蠕動最直接的燃料，改變飲食習慣，也會決定腸道反應的產物。

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