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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

流鼻水半個月就醫「不是感冒」醫：可能是過敏

2026/04/17 14:29

門諾醫院小兒科醫師鄭勇鋒指出，過敏多半不會發燒，但感冒會發燒；過敏的特點是反覆發作。（門諾醫院提供）

門諾醫院小兒科醫師鄭勇鋒指出，過敏多半不會發燒，但感冒會發燒；過敏的特點是反覆發作。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「已經兩個禮拜了，怎麼還沒好？」花蓮一位媽媽帶著小朋友上醫院看感冒，但醫師檢查發現，小男孩其實有過敏體質，在季節交替的4、5月特別容易誘發症狀。

求診的媽媽說，小朋友睡覺到半夜咳嗽、早上起床還會打噴嚏，流鼻水也已經2星期，雖症狀不嚴重，但因持續時間太長，帶小朋友到醫院看診，檢查發現小男孩是因為過敏體質，身體將塵蟎、花粉等無害物質當成威脅，造成免疫球蛋白E（IgE）過度反應，引起的慢性發炎。

門諾醫院小兒科醫師鄭勇鋒說，最近看門診時發現，因反覆流鼻水、咳嗽就醫的兒童明顯增加，不少家長誤以為是感冒未癒，實際上卻是過敏體質。他指出，要區分到底是過敏還是感冒，差異在於有沒有發燒，「會發燒多半是感冒；不發燒卻反覆發作，就要懷疑過敏」。

鄭勇鋒醫師說，這種過敏引起的慢性發炎症狀，臨床上觀察顯示，會隨年齡表現出不同的症狀，1歲以前是異位性皮膚炎、食物過敏為主，常見臉頰泛紅、乾燥脫屑；3至4歲後逐漸轉為呼吸道症狀；過敏是一條長期累積的歷程，會從皮膚炎發展為鼻過敏，甚至氣喘；研究也顯示，若父母一方有過敏體質，孩子罹患機率約三至五成，若雙方皆有，風險更高。

針對家長最關心的疑問，如何預防孩子出現過敏症狀？鄭勇鋒說，預防過敏應從嬰幼兒時期開始著手，建議媽媽以母乳哺餵為優先；哺乳期間，媽媽也無須限制飲食，營養均衡即可；家長也可把握嬰兒在4至11個月的黃金期，適度吃花生在內的多元食物，有助建立免疫耐受力，降低未來過敏風險。

如果孩子已出現過敏體質，鄭勇鋒認為，季節交替時抗過敏，建議對策是「皮膚保濕」與「多元飲食接觸」，因為皮膚是抵禦外界刺激的第一道防線，一旦屏障受損，過敏原更容易入侵；居家可使用防蟎寢具、減少易積塵材質，並搭配除濕與空氣清淨設備，降低暴露機會。

他說，過敏的治療策略是階梯式調整，若每週發作超過2天、持續6週以上並影響睡眠與學習，為中重度或持續型過敏，需長期控制，他強調，家長無須排斥藥物治療，治療重點在於穩定控制發炎，症狀穩定後可逐步停藥，無須一輩子吃藥。

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