健康網》換季悶熱濕疹癢到受不了！ 營養師點名4類食物先別碰

營養師李宜樺指出，濕疹除與天氣變化、生活壓力、遺傳體質有關外，飲食上也應避免攝取會促進發炎或過敏的4類食物；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣多變化，潮濕悶熱，也是容易復發濕疹的時節。好食課營養師李宜樺提醒，若有濕疹除應避開自身過敏食物，也盡量避免巧克力、燕麥、罐頭食品、內臟類等含鈷、鎳較高的食物。此外，可以多吃抗發炎、維護皮膚4營養素：Omega-3、鋅、維生素A和C，如鮭魚、牡蠣、牛肉、奇異果、地瓜等，均是好選擇。

李宜樺（Anna）在臉書粉專「好食課」發文表示，濕疹定義很廣泛，皮膚癢、脫皮、紅腫、起紅疹或水泡、皮膚增厚等，都是濕疹的典型症狀。因此，濕疹並不是單一疾病，而是皮膚因為發炎或過敏，在臨床上無法被明確診斷的皮膚發炎症狀，都可以歸類為濕疹，包含汗皰疹、異位性皮膚炎等均屬之。

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防汗疱疹應避鎳、鈷、鉻

李宜樺指出，濕疹除與天氣變化、生活壓力、遺傳體質有關外，飲食上也要避免攝取會促進發炎或過敏的食物，如自身過敏食物（常見的牛奶、雞蛋等過敏原）。另外，研究發現，接觸「鎳、鈷、鉻」等金屬，也可能誘發汗疱疹，因此建議於濕疹發作期間，可嘗試避開巧克力、燕麥、罐頭食品、內臟類等含鈷、鎳含量較高的食物。

抗發炎、修復皮膚4大營養

除避免攝取過敏食物外，李宜樺也建議，日常可吃以下抗發炎、維護皮膚的食材：

●Omega-3：可減少體內發炎反應，改善皮膚搔癢問題，食材包含鮭魚、鯖魚、亞麻仁油。

●鋅：可幫助角質細胞分化與皮膚修復，食材包含海鮮（牡蠣）、牛肉、南瓜子。

●維生素C：可幫助抗發炎抗氧化，另外，維生素Ｃ也可促進人類皮膚角質形成細胞的分化，強化皮膚防禦，食材包含芭樂、奇異果、甜椒、苦瓜。

●維生素A：可幫助皮膚維持完整性，食材包含地瓜、南瓜，也可透過深綠色蔬菜補胡蘿蔔素，來轉化成維生素A。

李宜樺提醒，濕疹症狀嚴重，難以止癢者，仍建議應就醫諮詢建議用藥。

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