健康網》發胖別怪吃太多 研究發現：愛吃1物恐才是真兇

食農專家韋恩表示，最新研究指出，發胖未必只是因為熱量攝取過多，可能因攝取的食物導致代謝模式改變，能量消耗下降，更易累積脂肪；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重或發胖時，許多人會把少吃當成首要原則，但體重卻未必能順利下降。食農專家韋恩表示，最新研究指出，其實發胖未必只是因為熱量攝取過多，若長期偏好麵包等精緻碳水化合物，身體也可能因代謝模式改變，導致能量消耗下降，更易累積脂肪。

「吃麵包會胖」這句話，很多人說，很多人也不信。對此，一項新的動物研究，提出出乎意料的解釋，其實不是因為熱量吃多，而是因為麵包讓身體熱量燃燒得更少。韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，大阪都立大學的Matsumura Shigenobu教授在《Molecular Nutrition & Food Research》發表這項研究，實驗中，研究團隊讓小鼠同時可以選擇標準飼料和麵包、小麥粉或米粉。結果顯示，小鼠對碳水化合物食物的偏好明顯，幾乎完全放棄標準飼料而只吃碳水。

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韋恩指出，研究的關鍵發現是，這些小鼠的總熱量攝取並未顯著增加，但體重和體脂肪都上升。研究團隊用氣體代謝分析（間接熱量測定）找出原因，也就是能量消耗降低。血液檢查進一步顯示，游離脂肪酸升高、必需胺基酸下降；肝臟中脂肪堆積增加，與脂肪酸合成和脂質運輸相關的基因也被活化。

簡單說來，大量攝取精緻碳水化合物，不是讓你吃進更多熱量，而是讓身體轉向儲存模式，也就是燃燒得更慢、存得更多。韋恩表示，另一個值得注意的細節是，米粉組和小麥粉組的發胖程度相近，說明這個效應並非小麥特有問題，而是碳水化合物本身造成的代謝變化。

此外，韋恩說，研究還有一個反直覺的發現，高脂飲食搭配小麥粉的小鼠，反而比高脂飲食搭配標準飼料的組發胖更少。研究者認為，這暗示飲食的組合和比例，比單一成分更能決定代謝走向。當小鼠恢復均衡飲食、停止攝取小麥粉後，體重和代謝異常迅速改善。這也說明，問題核心在於長期偏食碳水導致的代謝偏移，而不是不可逆的損傷。

韋恩強調，需要說明的是，這是動物實驗，結果能否直接套用在人類身上仍需驗證。Matsumura教授也表示，下一步計畫將研究轉向人體，進一步探討全穀類、膳食纖維與蛋白質脂肪的組合比例，以及烹調方式和進食時機對代謝反應的影響。

不過，韋恩也表示，這項研究至少提供一個值得認真看待的機制：吃麵包讓人發胖，不一定是因為吃太多，而是因為大腦和身體對碳水化合物的偏好，改變了代謝模式。

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