自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》食安連環爆 公衛師公會：食安體系面臨結構性壓力

2026/04/17 16:07

近期食物中毒意外頻傳，公衛師公會呼籲推動「食安簽證」制度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期食物中毒意外頻傳，公衛師公會呼籲推動「食安簽證」制度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假過後，各地皆傳出集體食物中毒案例，包含高雄市場內的潤餅釀成集體食物中毒，以及新北便當店也傳出類似狀況，兩案皆造成上百人就醫；然近日大學與遊樂園皆傳出疑似案例。

針對近期多起集體食物中毒事件，台北市公共衛生師公會提出警訊。公會指出，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失；然而，在清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，已顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。

公會強調，當前台灣正同時面臨氣候變遷、勞動市場轉型與消費型態改變等多重結構性壓力，傳統以個案究責為主的治理思維，已難以完整解釋與因應此類事件。若從「健康一體（One Health）」的整體視角觀察，近期的食安連環爆發，更應被理解為多重風險因子交互作用的結果，而非單一環節失誤所致。

多重風險交互作用　群聚感染風險顯著升高

公會指出，從風險評估的角度來看，致病微生物在高溫環境中的快速增殖，是食品中毒發生的重要基礎條件。隨著氣溫異常提前升高，食材在常溫下的安全操作時間被大幅壓縮，使冷鏈與溫度控制的重要性顯著提升。

在此同時，清明連假帶來短時間內的訂單暴增，使餐飲業在備料、製作與配送各環節承受高度時間壓力，而長期存在的結構性缺工問題，則進一步提高現場作業負荷，影響標準作業程序的穩定執行。在高溫、作業壓力與人力不足交互作用下，交叉污染、作業延誤或冷鏈中斷等風險更容易發生，使原本可控的食品安全風險被顯著放大，進而提高群聚感染的發生機率。

事後裁罰難以應對　食安治理需轉向風險導向

公會表示，這類事件的連續發生，也反映出台灣現行食品安全管理體系的侷限。長期以來，食安治理多仰賴事後採樣與裁罰機制，但在風險來源日益複雜的情境下，被動式管理已難以及時辨識並防範問題的發生。

因此，未來應朝向風險導向與事前預防的管理模式轉型，強化主動監測與早期預警能力。公會建議，除既有的環境衛生與產品抽驗外，也應將業者於尖峰時段的產能負荷、人力配置，以及關鍵作業流程的時間控管能力，納入整體風險評估之中，以提升稽查與管理的精準性。

推動食安簽證制度　補強基層防線關鍵缺口

在制度面上，公會強烈建議衛福部食藥署應加速推動「食安簽證（Food Safety Visa）」制度，以補強基層防線逐漸鬆動的問題。在主管機關稽查量能有限，且業者內部自主管理機制在缺工與高壓環境下出現落差的情況下，引入第三方專業查核機制，已成為重要的治理方向。

公會說明，食安簽證制度可由具國家考試資格之公共衛生師與食品技師，以第三方獨立專業角色進入營業場所，針對作業動線、危害分析與重要管制點的執行情形進行系統性查核，協助確認各項食品安全管理措施是否確實落實於日常運作之中。透過此一機制，可將風險管理由事後補救轉為事前預防，降低重大食安事件發生的可能性。

食安已是社會治理問題

公會最後指出，食品安全不僅是科學與技術問題，更是涉及人力、環境與制度配置的社會治理議題。當氣候變遷與社會結構轉型同時對食品供應體系產生壓力時，任何單一環節的失守，都可能被放大為系統性風險。

唯有透過「健康一體」的整體視角，結合風險導向管理與專業把關機制，台灣方能在面對未來環境與社會變遷的挑戰下，建立更具韌性的食品安全體系，真正將風險防堵於事件發生之前。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中