健康網》食安連環爆 公衛師公會：食安體系面臨結構性壓力

近期食物中毒意外頻傳，公衛師公會呼籲推動「食安簽證」制度。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假過後，各地皆傳出集體食物中毒案例，包含高雄市場內的潤餅釀成集體食物中毒，以及新北便當店也傳出類似狀況，兩案皆造成上百人就醫；然近日大學與遊樂園皆傳出疑似案例。

針對近期多起集體食物中毒事件，台北市公共衛生師公會提出警訊。公會指出，單一食物中毒事件或可歸因於個別業者的管理疏失；然而，在清明連續假期後，全台多個城市幾乎同步爆發，累計逾450人受害，已顯示這不僅是零星事件，而是具有高度警示意義的系統性風險訊號。

請繼續往下閱讀...

公會強調，當前台灣正同時面臨氣候變遷、勞動市場轉型與消費型態改變等多重結構性壓力，傳統以個案究責為主的治理思維，已難以完整解釋與因應此類事件。若從「健康一體（One Health）」的整體視角觀察，近期的食安連環爆發，更應被理解為多重風險因子交互作用的結果，而非單一環節失誤所致。

多重風險交互作用 群聚感染風險顯著升高

公會指出，從風險評估的角度來看，致病微生物在高溫環境中的快速增殖，是食品中毒發生的重要基礎條件。隨著氣溫異常提前升高，食材在常溫下的安全操作時間被大幅壓縮，使冷鏈與溫度控制的重要性顯著提升。

在此同時，清明連假帶來短時間內的訂單暴增，使餐飲業在備料、製作與配送各環節承受高度時間壓力，而長期存在的結構性缺工問題，則進一步提高現場作業負荷，影響標準作業程序的穩定執行。在高溫、作業壓力與人力不足交互作用下，交叉污染、作業延誤或冷鏈中斷等風險更容易發生，使原本可控的食品安全風險被顯著放大，進而提高群聚感染的發生機率。

事後裁罰難以應對 食安治理需轉向風險導向

公會表示，這類事件的連續發生，也反映出台灣現行食品安全管理體系的侷限。長期以來，食安治理多仰賴事後採樣與裁罰機制，但在風險來源日益複雜的情境下，被動式管理已難以及時辨識並防範問題的發生。

因此，未來應朝向風險導向與事前預防的管理模式轉型，強化主動監測與早期預警能力。公會建議，除既有的環境衛生與產品抽驗外，也應將業者於尖峰時段的產能負荷、人力配置，以及關鍵作業流程的時間控管能力，納入整體風險評估之中，以提升稽查與管理的精準性。

推動食安簽證制度 補強基層防線關鍵缺口

在制度面上，公會強烈建議衛福部食藥署應加速推動「食安簽證（Food Safety Visa）」制度，以補強基層防線逐漸鬆動的問題。在主管機關稽查量能有限，且業者內部自主管理機制在缺工與高壓環境下出現落差的情況下，引入第三方專業查核機制，已成為重要的治理方向。

公會說明，食安簽證制度可由具國家考試資格之公共衛生師與食品技師，以第三方獨立專業角色進入營業場所，針對作業動線、危害分析與重要管制點的執行情形進行系統性查核，協助確認各項食品安全管理措施是否確實落實於日常運作之中。透過此一機制，可將風險管理由事後補救轉為事前預防，降低重大食安事件發生的可能性。

食安已是社會治理問題

公會最後指出，食品安全不僅是科學與技術問題，更是涉及人力、環境與制度配置的社會治理議題。當氣候變遷與社會結構轉型同時對食品供應體系產生壓力時，任何單一環節的失守，都可能被放大為系統性風險。

唯有透過「健康一體」的整體視角，結合風險導向管理與專業把關機制，台灣方能在面對未來環境與社會變遷的挑戰下，建立更具韌性的食品安全體系，真正將風險防堵於事件發生之前。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法