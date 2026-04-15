健康網》黃秋生現身說法！脂肪肝幾乎沒症狀 高風險族群別忽視

黃秋生呼籲，最好定期健康檢查，以免脂肪肝等疾病悄悄來臨。（社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕影帝黃秋生受邀任「脂肪肝衛教大使」，以其自身的經歷更具說服力！過去因演藝圈作息日夜顛倒，健康亮紅燈，直到體檢發現異常數值，才開始正視脂肪肝與代謝問題。有關脂肪肝症狀，根據台北榮總護理部衛教資料指出，代謝症候群的脂肪肝通常沒有症狀，並提醒肥胖、糖尿病患、酗酒、減肥不當的人、有服抗心律不整藥物等高風險族群當心。

黃秋生受到社團法人台灣肝病醫療策進會邀請擔任「脂肪肝衛教大使」，以經典作品《人肉叉燒包》為靈感拍攝衛教影片，透過「煮豬肝湯」幽默提醒大眾「小心肝」。而他過去作息日夜顛倒，早年經常流連夜生活，直到體檢發現異常，讓他了解必須調整生活方式，現在晚上8點半入睡、清晨6點起床，不只頭腦記憶力變好，連膚況都明顯改善。

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脂肪肝的形成原因

台北榮總護理部健康e點通衛教資料表示，脂肪肝是指肝臟細胞內脂肪含量過高，是目前全球最常見的慢性肝臟疾病，過度堆積的脂肪可能導致肝臟發炎或病變。形成脂肪肝的原因及危險因素有以下5項：

1.代謝症候群：常見於肥胖者、三酸甘油脂過高或高密度膽固醇過低、糖尿病病人。

2.酗酒：男性平均每天攝取超過20公克酒精，女性每天攝取超過10公克酒精會對肝臟造成影響，酗酒不但會引起脂肪肝、肝炎，長時間也會導致酒精性肝硬化，甚至演變成肝癌。

3.營養缺乏：如長期厭食、飢餓或吸收不良者，因全身脂肪被迫燃燒，使大量脂肪進入肝臟等待代謝，但因缺乏蛋白質會導致脂質代謝異常，使脂肪囤積肝臟，常見於減肥不當的人。

4.藥物：抗心律不整藥物、類固醇、抗癌藥、荷爾蒙等。

5.長期輸入靜脈高營養針。

脂肪肝症狀

台北榮總護理部說明，脂肪肝通常有以下2個症狀：

●代謝症候群的脂肪肝通常沒有症狀，嚴重時會有明顯的肝腫大，腹痛及右上腹壓迫感或脹滿感。

●酒精性脂肪肝可同時伴有酒精性肝炎，出現肝炎症狀，如噁心、厭食、倦怠、黃疸等。

不過，有上述症狀並不一定是脂肪肝，若民眾有上述症狀，請至胃腸肝膽科門診就醫，進行腹部超音波檢查。

根據衛福部國健署衛教資料提醒，目前脂肪肝沒有有效的治療藥物，改善脂肪肝從飲食、運動做起，最有效的治療方法是養成規律的生活型態或減輕體重，呼籲透過4大訣竅來進行減重：

1.認識自己的BMI：依BMI來計算每日熱量攝取量。

2.聰明吃：多吃蔬菜、全榖雜糧、多喝白開水，減少含糖飲料，養成均衡飲食習慣。

3.快樂動：運動除了能減重更能預防復胖，每週至少150分鐘中度強度規律運動。

4.天天量體重：隨時監控自己的體重變化。

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