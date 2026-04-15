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健康網》別以為豆漿現煮最新鮮 專家揭3種差很大：冷藏最划算

2026/04/15 06:13

營養師曾建銘指出，市面上常見冷藏、保久、現磨豆漿各有優點，價格、營養也差很大，提醒選對適合自己的豆漿，比一味追求高級、現煮更重要；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，市面上常見冷藏、保久、現磨豆漿各有優點，價格、營養也差很大，提醒選對適合自己的豆漿，比一味追求高級、現煮更重要；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆漿是許多人常喝的飲品之一，也常以為「現煮最新鮮最好」，但其實未必如此。營養師曾建銘指出，市面上常見冷藏、保久、現磨豆漿各有優點，在價格、營養與保存方式上也差很大。其中，冷藏大瓶無糖豆漿CP值最高；現煮豆漿因店家使用黃豆比例、衛生管理皆不同，所以須注意店家品質。提醒選對適合自己的豆漿，比一味追求高級、現煮更重要。

3款豆漿比一比

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，冷藏、保久、現磨豆漿沒有所謂哪個最高級，至於適合飲用哪一種，重點也在於個人生活習慣與需求，他並針對這3種豆漿的價格、營養與特色解析如下：

●冷藏無糖大瓶（936ml）

曾建銘說，這款豆漿適合喜歡天天喝、家裡有冰箱、重視CP值與穩定濃度的人。因為最好入手、也最有機會兼顧高蛋白質與價格，購買一大瓶適合全家人一起喝。

●保久型無糖小包（250ml瓶）

曾建銘表示，保久豆漿適合常出差、辦公室備品、怕壞掉的外食族，強項是「高溫殺菌＋無菌密封」，常溫好存放，但不是加了防腐劑，它的價值就是讓你隨時隨地喝得到。

●現磨／現煮豆漿（500ml）

適合喜歡熱熱喝、追求獨特豆香與儀式感的人，不過，曾建銘指出，因為店家使用的黃豆比例、濾渣程度、衛生管理都不同，因此，現煮豆漿品質落差也最大。建議挑選信任的店家，並且現做現喝最新鮮又安全。

5大選購豆漿標準

此外，建銘營也提出5大豆漿選購標準，提醒購買豆漿時，掌握這5點比「是不是基改」更重要：

看糖分：優先選無糖，特別是血糖需要控制者，別把甜豆漿當水喝。

看成分：越單純越好，例如：只有水、黃豆最佳。

看蛋白質：喝豆漿就是要補蛋白質，因此，提醒濃度不能太低。

看鈣質：傳統黃豆的鈣含量不如牛奶，若想以豆漿當主要乳品替代，記得挑有「強化鈣」的品項。

看保存：留意冷藏有沒有維持冷鏈、保久包裝是否完整，這與腸胃安全最直接相關。

曾建銘總結表示，冷藏大瓶是天天喝最划算；保久型是最方便；現磨型是最好喝，但最需要掌握店家品質，才能喝得安心又健康。

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