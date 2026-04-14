健康網》剩菜放涼再冰更危險！ 專家示警「這溫度」細菌恐飆升

營養師林世航表示，許多人習慣將熱菜放涼再冰，可能導致食物處於危險溫度帶，細菌快速生長繁殖，增加食物中毒風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期陸續發生高雄春捲案、新北新店便當店「清六食堂」疑似食物中毒案，引發民眾對食安的關注。不過，風險不只在外食，在家自炊其實也隱藏危機。好食課營養師林世航表示，許多人習慣將熱菜放涼再冰，可能導致食物處於7-60度的危險溫度帶，細菌快速生長繁殖，尤其攝氏20-50度最危險。提醒熱菜只要不燙手，即可放冰箱冷藏，也能避免食物中毒發生。

危險溫度帶致細菌飆

林世航於臉書粉專「好食課」發文指出，大部分人通常習慣先讓熱菜冷卻再放冰箱，但卻忽略許多細菌於溫度7-60度間能快速生長繁殖，因此，此段溫度區間也被稱為「危險溫度帶」，其中又以20-50度最為危險。

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不少人認為，熱菜直接放入會增加冰箱負擔，覺得熱菜會影響到冰箱其餘食物，或是「熱菜水蒸氣多易壞」等。不過，林世航說明，其實目前冰箱普遍冷房效果佳，即便熱菜放冰箱會使周圍溫度增加，也能藉由快速降溫，使食物遠離危險溫度帶，且不造成冰箱太多負擔。

不燙手即可放冰箱

因此，林世航建議，熱菜可於手指觸碰會燙、但不至於燙手時，即可冰進冰箱，溫度約攝氏60度左右。此外，冰箱食物勿堆太滿，以免影響冰箱冷卻效果。

食安5要點一次看

另外，林世航也提出以下食安5要點，有助遠離食物中毒風險：

1.要洗手：勤洗手，才能防止病從口入。

2.要新鮮：食物放過久，若感覺已有臭味，皆建議不要吃。

3.要生熟食分開：以往一些食物中毒，或因未將生熟食器具、抹布等分開，導致交叉污染發生。

4.要徹底加熱：許多細菌煮沸5-10分鐘，甚至以攝氏60度加熱15分鐘以上，即可殺滅細菌。

5.注意保存溫度：食物不放於室溫超過2小時，目前高溫潮濕環境下，更建議不要放超過1小時。

林世航提醒，菜餚記得避開危險溫度帶，剩菜儘速冰冰箱，自助餐則用保溫器保溫於60度以上，才能避免食物中毒的發生。

營養師林世航指出，食物不應放在室溫超過2小時，尤其目前高溫潮濕環境下，更建議不要放超過1小時；示意圖。（圖取自freepik）

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