減重勿只減熱量 醫師：避免肌肉流失成泡芙人

減重應以改善代謝健康為核心，而非只追求體重數字；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔中央社〕不少民眾在減重過程中，會非常在意體重計數字變化，但醫師提醒，多數有減重需求者，屬於內臟脂肪與皮下脂肪混合堆積。若僅靠減少熱量攝取，恐因肌肉流失陷入「泡芙人」陷阱。

曾有30多歲女性上班族，不喜歡運動卻又想改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制做為減重手段，減重期間每日熱量甚至不到600大卡。雖然3個月內瘦了將近15公斤，但只要一恢復正常飲食便迅速復胖，身體甚至出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況，最後只好到診所求助。

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診治這名女性的開業診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安透過新聞稿表示，經身體組成分析儀評估後發現，此個案體脂率高達46%，脂肪大量堆積在腹部、臀部與大腿，四肢肌肉則因為長期熱量不足大量流失，成為典型的「泡芙人」。也因此即使體重下降，最困擾的小腹仍改變有限。

周建安指出，多數有減重需求的民眾，屬於「內臟脂肪」與「皮下脂肪」混合堆積，民眾可透過簡單的「3 秒辨識法」做初步判斷。以腹部為例，腹部用力時，若能輕易捏起一層柔軟贅肉，多半屬於「皮下脂肪」，其容易影響外觀（如手臂鬆軟、腰腹粗壯），雖然對健康直接威脅較低，但卻是最難消除的體態脂肪。

若腹部隆起且觸感較為緊硬，不容易捏起贅肉，周建安說，多半為內臟脂肪，例如常見的「啤酒肚」。由於堆積在器官周圍，與糖尿病、心血管疾病風險密切相關。

對抗混合型，脂肪減重策略不能只靠單一方法。周建安指出，1項系統性回顧研究，分析732名過重或肥胖族群，相較於單純運動，單純飲食可多減輕2.57公斤；觀察超過12週後發現，飲食搭配運動，則可比單純運動多減少2.85公斤，也發現內臟脂肪顯著減少。

針對「體重下降、體態沒明顯改變」的停滯困境，周建安建議回歸「飲食為主、運動為輔」原則，並掌握優先處理內臟脂肪、避免肌肉流失等重點。包含，透過調整飲食比例穩定胰島素與代謝狀態，先改善健康，再進一步調整體態；及補充足夠蛋白質是維持代謝率的關鍵，否則即使體重下降，也容易快速復胖。

周建安提醒，減重應以改善代謝健康為核心，而非只追求體重數字。若在減重過程中出現體重下降但體態未改善，或長期停滯的情況，建議透過醫療專業進行身體組成與脂肪分布評估，再依個人狀況調整飲食與生活型態策略，才能真正長期維持健康，告別頑固脂肪。

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