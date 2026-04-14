健康網》每週燒心2次是警訊！ 營養師曝揪出胃食道逆流食物秘訣

營養師謝宜芳指出，吃飽就躺與睡前吃宵夜，是常見胃食道逆流誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每7人就有1人有胃食道逆流，但是多數人未察覺。營養師謝宜芳指出，吃完飯胸口灼熱、半夜被胃酸嗆醒，小心可能是胃食道逆流。吃飽就躺、睡前吃宵夜、每天一杯咖啡或手搖飲、吃太快太撐、長期壓力大又睡不好，這5大壞習慣正是引發胃食道逆流的關鍵原因。一旦出現吞嚥困難或痛、每週超過2次燒心等狀況最好就醫。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，民眾要留意胃食道逆流，如果吃完飯胸口好燒，或是半夜被酸醒，可能都是留意的徵兆。

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民眾想了解引發自己胃食道逆流的地雷在哪裡，不妨先記錄。謝宜芳說明，不妨先記錄吃了什麼，與哪時候不舒服，必須記錄的食物包含了咖啡、酒、巧克力、辣椒、手搖飲、炸物、柑橘類、番茄醬等，不是通通要戒，記錄後的2週後就知道你的地雷在哪裡。

改掉6生活習慣 症狀少5成

謝宜芳提醒，想要降低胃食道逆流，不妨從調整6項生活習慣做起：

●少量多餐，每餐7分飽

●睡前3小時，停止進食

●睡覺把枕頭墊高15公分

●左側睡，真的有用！

●飯後不要坐著，輕鬆散步15分鐘

●體重減 5%，症狀明顯改善

謝宜芳提醒，在飲食選擇上，可多攝取燕麥、香蕉、梨子、花椰菜、雞胸肉、薑茶、糙米與豆腐等較溫和食物，有助減少刺激。若出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、不明原因體重下降，或每週發作超過2次且胃藥無效，應儘早就醫評估。

謝宜芳總結，胃食道逆流多與生活習慣相關，只要找出誘因並持續改善，多數人都能有效控制症狀，避免反覆困擾。

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