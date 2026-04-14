自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每週燒心2次是警訊！ 營養師曝揪出胃食道逆流食物秘訣

2026/04/14 13:46

營養師謝宜芳指出，吃飽就躺與睡前吃宵夜，是常見胃食道逆流誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師謝宜芳指出，吃飽就躺與睡前吃宵夜，是常見胃食道逆流誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每7人就有1人有胃食道逆流，但是多數人未察覺。營養師謝宜芳指出，吃完飯胸口灼熱、半夜被胃酸嗆醒，小心可能是胃食道逆流。吃飽就躺、睡前吃宵夜、每天一杯咖啡或手搖飲、吃太快太撐、長期壓力大又睡不好，這5大壞習慣正是引發胃食道逆流的關鍵原因。一旦出現吞嚥困難或痛、每週超過2次燒心等狀況最好就醫。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，民眾要留意胃食道逆流，如果吃完飯胸口好燒，或是半夜被酸醒，可能都是留意的徵兆。

民眾想了解引發自己胃食道逆流的地雷在哪裡，不妨先記錄。謝宜芳說明，不妨先記錄吃了什麼，與哪時候不舒服，必須記錄的食物包含了咖啡、酒、巧克力、辣椒、手搖飲、炸物、柑橘類、番茄醬等，不是通通要戒，記錄後的2週後就知道你的地雷在哪裡。

改掉6生活習慣 症狀少5成

謝宜芳提醒，想要降低胃食道逆流，不妨從調整6項生活習慣做起：

●少量多餐，每餐7分飽
●睡前3小時，停止進食
●睡覺把枕頭墊高15公分
●左側睡，真的有用！
●飯後不要坐著，輕鬆散步15分鐘
●體重減 5%，症狀明顯改善

謝宜芳提醒，在飲食選擇上，可多攝取燕麥、香蕉、梨子、花椰菜、雞胸肉、薑茶、糙米與豆腐等較溫和食物，有助減少刺激。若出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、不明原因體重下降，或每週發作超過2次且胃藥無效，應儘早就醫評估。

謝宜芳總結，胃食道逆流多與生活習慣相關，只要找出誘因並持續改善，多數人都能有效控制症狀，避免反覆困擾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中