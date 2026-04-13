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健康 > 抗老養生 > 運動復健

提升精準度 台科大開發人工髖關節手術導航輔助系統

2026/04/13 11:00

台科大教授謝易錚帶領團隊，開發「即視髖人工髖關節手術導航系統」，協助醫師在手術中精準辨識病灶、重要血管或神經，讓「安全區域（Safe Zone）」可視化。（圖由台科大提供）

台科大教授謝易錚帶領團隊，開發「即視髖人工髖關節手術導航系統」，協助醫師在手術中精準辨識病灶、重要血管或神經，讓「安全區域（Safe Zone）」可視化。（圖由台科大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學電機工程系教授謝易錚帶領研究團隊，結合混合實境（MR）技術，開發「人工髖關節手術導航輔助系統」，透過頭戴式裝置將病患骨骼3D影像即時疊加於醫師視野中，協助判斷植入位置與角度，提升手術精準度並降低醫療風險。

謝易錚表示，傳統人工髖關節置換手術高度依賴醫師經驗，而現有導航系統或機械手臂價格昂貴，導入門檻高，團隊與臨床醫師合作，導入MR技術，發展更直覺且具成本效益的輔助方案。

醫師在手術過程中無須頻繁查看外部螢幕，即可在同一視野掌握關鍵資訊，達到「眼到手到」的操作效果，謝易錚說明，系統可即時顯示植入物的傾斜角與前傾角，有助降低誤差，同時減少對術中影像檢查的依賴，降低輻射暴露。

謝易錚透露，在研發過程中，團隊面臨手術環境動態干擾、影像定位精準度及即時計算等挑戰，團隊以人體骨骼模型進行模擬測試，依實際手術流程反覆驗證，並透過光學量測平台分析定位誤差，確保系統精度符合臨床需求，而為貼近實務情境，團隊成員也進入手術室觀摩，理解醫療現場限制與需求，進一步優化系統設計。

台科大教授謝易錚（中）帶領研究團隊陳淳（左一）、吳家瑄（左二）、林哲揚（右一）、鄒承儫（右二）參加「資訊應用服務創新競賽」，拿下資訊應用組（IP9）第一名。（圖由台科大提供）

台科大教授謝易錚（中）帶領研究團隊陳淳（左一）、吳家瑄（左二）、林哲揚（右一）、鄒承儫（右二）參加「資訊應用服務創新競賽」，拿下資訊應用組（IP9）第一名。（圖由台科大提供）

團隊成員分工合作，從醫學文獻轉換為數學模型、演算法開發，到實驗設計與系統測試，逐步完成整合，團隊亦與輔大醫院骨科醫師張書豪合作，將臨床經驗導入開發。謝易錚指出，醫工跨域合作須以臨床需求為核心，透過長時間溝通與磨合，才能真正落實應用。

去（2025）年拿下大專院校資訊應用服務創新競賽第一名，並榮獲第21屆國家新創獎肯定，謝易錚表示，未來將持續優化系統，朝通過台灣醫療器材認證（TFDA）及臨床應用推進，並拓展至手術教學與醫師訓練等領域，提升整體醫療品質。

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