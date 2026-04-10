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動保用藥改制延後 藥師公會：不擋用藥、配套待議

2026/04/10 17:21

動物用藥問題引發各界關注，原訂7月上路的改制措施確定延後實施，並朝「公告制」及「雙軌供應」方向調整，讓飼主鬆一口氣。（記者羅碧攝）

動物用藥問題引發各界關注，原訂7月上路的改制措施確定延後實施，並朝「公告制」及「雙軌供應」方向調整，讓飼主鬆一口氣。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕農業部與衛福部就「人用藥品供應犬貓等非經濟動物」制度進行跨部會討論，原訂上路的改制措施確定延後實施，並朝「公告制」及「雙軌供應」方向調整。對此，藥師公會全聯會副秘書長李懿軒表示，公會立場並非阻擋毛小孩用藥，而是支持在制度完善下，透過雙軌機制確保藥品供應穩定與用藥安全。

李懿軒指出，未來制度設計將以動保專用藥為主要供應來源，若市場尚無核准動保藥品，或因需求量小、動物醫院難以備藥時，才由藥局作為第二軌補充供應。他形容，雙軌制度如同「主流與備援」的概念，平時以動保藥為主，一旦出現缺藥情況，再啟動藥局端支援，以避免臨床斷藥。

針對外界關注原本「登錄制」改為「公告制」，李懿軒表示，藥師公會對於簡化行政流程並無意見，但相關配套仍待釐清，包括品項管理、通報機制及跨部會權責分工，均需進一步討論。他強調，未來仍須由農業部、防檢署與食藥署協同規劃，並與藥師及獸醫師團體持續溝通，才能兼顧動物用藥權益與人用藥管理原則。

此外，會中也討論到「人用藥品寄存於動物診療機構」的可行性。李懿軒說明，此構想是因應急救情境需求，讓藥品所有權仍屬藥局，但可暫時存放於獸醫院，待實際使用後再補開購藥證明並完成登錄程序，類似醫院病房急救藥的運作模式，有助提升臨床即時用藥效率。

至於外界提出的「負面表列」制度，李懿軒認為，現階段仍需隨著暫行品項與配套措施逐步上路，再透過滾動式檢討擴充品項，待制度成熟後，不排除作為未來政策方向之一，但目前仍屬主管機關權責，公會尚無具體主張。

李懿軒也回應近期輿論爭議指出，藥師公會長期扮演政府與專業之間的溝通橋梁，外界對制度與藥師專業仍有誤解，呼籲社會理性看待。他強調，藥師的核心價值在於「讓社會有藥用、也會用藥」，後續將持續參與制度討論，推動兼顧供應穩定與用藥安全的政策落地。

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