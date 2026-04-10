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白沙屯媽祖進香》發紅出痧、沒流汗危險！中醫談3預防
〔健康頻道／綜合報導〕白沙屯媽祖年度進香將登場，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於12日深夜起駕，徒步前往雲林北港朝天宮，報名隨香人數已突破46萬人。天氣轉為炎熱，過去不少信眾於隨香期間發生中暑、熱衰竭等意外。中醫師邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」呼籲，天氣漸漸走向夏季的高溫炎熱天氣，一定要慎防中暑！
邵禹豪說明，想確認自己是不是中暑，請觀察以下兩點：
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1. 捏捏眉心：中暑者很容易發紅出痧。
2. 觀察流汗：大汗淋漓或很熱卻沒有汗，都是高危險群。
若出現高熱、昏厥、噁心嘔吐，甚至痙攣的症狀，請迅速至急診就醫，切莫拖延。同時提出3項維護健康措施。
第一、防曬通風：穿著涼爽防曬的衣物，避免曝曬與保持涼爽。
第二、補水：適時補充水分與運動飲料，確保水液充足。
第三、防寒：避免大汗淋漓後，讓皮膚直吹冷風，否則很容易受寒。
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