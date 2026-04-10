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健康網》尿得順暢不是就沒事 醫警：攝護腺癌早期幾乎無症狀
〔健康頻道／綜合報導〕很多男性認為只要排尿沒變慢、沒頻尿，攝護腺就健康，卻可能不知攝護腺癌已經悄悄找上門。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋特別提醒，攝護腺肥大常發生在靠近尿道處，因此很快會有排尿不順症狀；但攝護腺癌多半從外圍開始生長，早期腫瘤不大時不會壓迫尿道，幾乎沒有症狀，因此發現時往往已是晚期。提醒50歲以上、有家族史族群應定期檢查，別讓無聲殺手威脅健康。
江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，攝護腺肥大通常發生在靠近尿道的「移行區」，所以很快會有排尿症狀；但攝護腺癌多半從外圍的「周邊區」開始生長，在腫瘤還小的時候，它根本壓迫不到尿道，因此，早期幾乎「完全沒有症狀」。等感覺尿不出來或骨頭痛時，往往已經是晚期轉移了。
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因此，江佩璋提醒，很多人以為，只要排尿沒有變慢、沒有頻尿，攝護腺就是健康的，這也是攝護腺癌最危險的迷思。他並提出以下預防建議：
●50歲後主動篩檢：每年定期抽血驗PSA，並搭配肛門指診。
●重視家族病史：若父親或兄弟有病史，建議提早至45歲開始檢查。
●警覺晚期症狀：若突然出現血尿、下肢水腫或不明原因骨痛，建議必須立刻就醫。
此外，江佩璋也曾於臉書粉專發文特別指出，攝護腺癌是少數具有極高「家族遺傳傾向」的癌症之一。醫學研究證實，如果你的父親或親兄弟（一等親）患有攝護腺癌，自己罹患相同癌症的機率是一般人的2-3倍；若有兩位以上一等親罹癌，風險更會飆升到5倍以上。
而且，有家族史的患者，發病年齡通常更早，腫瘤也可能更具侵略性。
江佩璋提醒，尿尿順暢是好事，但千萬別讓它掩蓋了癌症潛伏的警訊，尤其50歲以上、有家族史族群應定期檢查，早期發現有助早期治療。
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