自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》尿得順暢不是就沒事 醫警：攝護腺癌早期幾乎無症狀

2026/04/10 16:30

排尿沒變慢、沒頻尿，不代表攝護腺就健康，醫師表示，須當心攝護腺癌早期大多無症狀；情境照。（圖取自freepik）

排尿沒變慢、沒頻尿，不代表攝護腺就健康，醫師表示，須當心攝護腺癌早期大多無症狀；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性認為只要排尿沒變慢、沒頻尿，攝護腺就健康，卻可能不知攝護腺癌已經悄悄找上門。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋特別提醒，攝護腺肥大常發生在靠近尿道處，因此很快會有排尿不順症狀；但攝護腺癌多半從外圍開始生長，早期腫瘤不大時不會壓迫尿道，幾乎沒有症狀，因此發現時往往已是晚期。提醒50歲以上、有家族史族群應定期檢查，別讓無聲殺手威脅健康。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，攝護腺肥大通常發生在靠近尿道的「移行區」，所以很快會有排尿症狀；但攝護腺癌多半從外圍的「周邊區」開始生長，在腫瘤還小的時候，它根本壓迫不到尿道，因此，早期幾乎「完全沒有症狀」。等感覺尿不出來或骨頭痛時，往往已經是晚期轉移了。

因此，江佩璋提醒，很多人以為，只要排尿沒有變慢、沒有頻尿，攝護腺就是健康的，這也是攝護腺癌最危險的迷思。他並提出以下預防建議：

●50歲後主動篩檢：每年定期抽血驗PSA，並搭配肛門指診。

●重視家族病史：若父親或兄弟有病史，建議提早至45歲開始檢查。

●警覺晚期症狀：若突然出現血尿、下肢水腫或不明原因骨痛，建議必須立刻就醫。

此外，江佩璋也曾於臉書粉專發文特別指出，攝護腺癌是少數具有極高「家族遺傳傾向」的癌症之一。醫學研究證實，如果你的父親或親兄弟（一等親）患有攝護腺癌，自己罹患相同癌症的機率是一般人的2-3倍；若有兩位以上一等親罹癌，風險更會飆升到5倍以上。
而且，有家族史的患者，發病年齡通常更早，腫瘤也可能更具侵略性。

江佩璋提醒，尿尿順暢是好事，但千萬別讓它掩蓋了癌症潛伏的警訊，尤其50歲以上、有家族史族群應定期檢查，早期發現有助早期治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中