人藥轉動物保護用藥免登錄 寵物用人藥新制擬延後上路

動保團體前往防檢署關注動物用藥修法，許多民眾並帶著自己的毛小孩，前來為寵物用藥的權益發聲。（記者田裕華攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕毛小孩用藥新制可能暫緩實施！農業部防檢署今（10日）召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物隻使用管理辦法」修正草案會議，會中首度拋出將由官方公告701項人用藥品直接轉為「動物保護用藥」，藥商免登錄即可直接賣給獸醫師，但因尚有貼標問題，以及藥物登錄系統等，經會議現場投票表決，多數同意該制度暫緩實施。

非經濟動物缺乏動物用藥品，獸醫師會採用人藥取代，但藥事法規定藥商不得賣藥給無許可證的機構，農業部與衛福部及相關公協會經討論，修改動保法開一條通路給獸醫師，但相關使用管理辦法2年前公告，要求人藥需經由藥局管道，只有登錄為「動物保護用藥」才可由藥商直售，但701項官方公告的人藥可輔導轉動保用藥，如今只144項成功登錄，新制原定7月1日上路，引發毛小孩飼主與獸醫師乃至野保團體恐慌「無藥可用」抗議，防檢署今召開修正草案會議。

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草案會議上，農業部次長杜文珍主持，會中由防檢署報告最新草案，將由農業部直接將701項經各方同意可列為動保用藥的品項，從原先需藥廠申請登錄，改為「免登錄」，由官方公布，藥廠即可將列表的人藥售給獸醫師，但食藥署研究員祁若鳳強調，從人藥流向動保的藥品，不可再回流到人藥；藥師公會現場也表態支持動保用藥，重申藥師都是站在輔導立場，同樣會確保獸醫師取得用藥；藥商代表則點出，也全力支持動保用藥，但仍有GMP、GDP等規範須遵守。

各方獸醫師代表紛紛發言，對於701項列表人藥可免登錄就放寬為動保用藥，表態支持，但仍擔心這只是第一步，後續仍恐遇到藥商不貼標、不出貨等情況，呼籲食藥署發公文給藥商，確保獸醫用藥權；另也提到，野生動物沒有飼主，無法填表單申請，應放寬程序。以及談到除了西藥之外，中藥用於寵物等議題是否未來也應納入討論。

杜文珍則強調，農業部立場是維護動物的生命權跟醫療權，確保獸醫師有最大的用藥取得；而新制辦法在2年前公告，原定今年7月1日上路，今日草案會議取得多數共識，希望在有法源的依據下，若行政機關來得及修改，就可原訂時程上路，解決獸醫師用人藥的問題，但現場仍有獸醫師等堅持相關配套不足，要求暫緩新制，藥師公會代表則不置可否，最後杜文珍採民主表決，提問支持暫緩者舉手，現場40人逾半舉手，線上19名舉手，宣布或許新制可暫緩。

動保團體前往防檢署關注動物用藥修法，許多民眾並帶著自己的毛小孩，前來為寵物用藥的權益發聲。（記者田裕華攝）

針對獸醫用人藥來醫治毛小孩議題，農業部防檢署擬相關辦法（新制）預計7月上路，並召開修正草案，邀集相關單位及公協會代表研商，會中雖有共識，但仍覺得配套不足，多數投票暫緩新制延後。（農業部提供）

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