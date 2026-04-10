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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

昏迷17天撿回一命！他靠一顆心重生 背後故事惹淚

2026/04/10 16:10

受贈器捐心臟的陳先生（左）代表獻花給捐贈出眼角膜的蘇先生的家人（右），感謝大愛。（記者蔡淑媛攝）

受贈器捐心臟的陳先生（左）代表獻花給捐贈出眼角膜的蘇先生的家人（右），感謝大愛。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，邀請器官捐贈者家屬、受贈者及其家人齊聚一堂，受贈者代表53歲陳先生因嚴重心衰竭，仰賴體外心臟輔助器維生，去年住院7個後終於等到心臟移植續命，感謝捐贈者大愛器捐。

享，67歲父親開過藥局，前年父親中風後臥病在床，健康每況愈下，當他收到醫院的病危通知時，想到父親一直以來都樂於助人，希望為父親「留一個傳奇、做一件功德」便和家人討論器捐，經評估後捐出一對眼角膜，讓父親以另一種方式遺愛人間。

陳先生感謝捐贈者的大愛，他說6、7年前在洗澡時突然感到胸悶、心臟不適，就醫確診為心肌病變致心室肥大，心臟已擴大至正常人的2倍多，左心室射出分率卻僅剩18%（正常人為60-80%），持續服藥減緩衰竭。

陳先生去（2025）年4月晚間突感不適送急診，歷經2次心臟幫浦治療後陷入昏迷17天，心臟幾乎失去功能，仰賴體外心臟輔助器維生，等待7個月後終於獲得大愛心臟捐贈，他說，過去他在家都會為家人準備餐點，倒下後全由家人照料，如今重新擁有的不只是活下去的機會，更是能自己好好生活、再為家人下廚的能力，由衷感謝這份無私的捐贈。

台中榮總副院李政鴻表示，中榮自1984年完成首例器官捐贈手術，從第一例的捐贈腎臟到目前已超過700多位捐贈者，器捐不只是救人，醫師移植手術做愛的傳遞；根據器官捐贈移植登錄，全台目前有1萬1636人等待器官移植，腎臟有8831人、眼角膜1374人、肝臟936人、心臟368人、肺臟127人。

中榮器捐感恩追思音樂會，醫師將象徵健康、守護等6色水晶，倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。（記者蔡淑媛攝）

中榮器捐感恩追思音樂會，醫師將象徵健康、守護等6色水晶，倒入民眾手中的玻璃瓶，給予祝福。（記者蔡淑媛攝）

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