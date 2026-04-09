不用每天打針？糖尿病新療法人體試驗 一針有望控血糖

第一型糖尿病患者目前需長期依賴胰島素注射維持血糖穩定。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天都要挨針打胰島素的日子，有機會出現轉變。一項針對第一型糖尿病的新療法即將進入人體試驗，透過一次性注射，有機會讓患者身體自行產生胰島素，降低每日注射需求。

英國《每日郵報》報導，這項療法名為KRIYA-839，由美國生技公司Kriya Therapeutics開發，屬於基因表現調控技術的一種。研究設計並非改變人體DNA，而是將特定遺傳指令送入大腿肌肉細胞，使其在體內持續產生胰島素與相關蛋白質，以協助血糖調節。

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根據研究團隊公開資料，這項技術採用腺相關病毒（AAV）作為載體，將胰島素相關基因傳遞至肌肉組織。肌肉細胞在接收訊號後，會轉化為可分泌胰島素的功能性細胞，形成類似「體內胰島素來源」的效果。

目前相關成果已在國際糖尿病與基因治療領域會議中發表，並完成動物實驗評估。研究顯示，在不需長期使用免疫抑制劑的情況下，單次注射後血糖控制效果可維持數年，最長觀察期約4年。

研究團隊指出，療法在人體內需約2至3個月逐步發揮作用，因此初期仍須搭配既有胰島素治療。即將展開的人體試驗，將評估安全性、劑量控制與血糖穩定效果。

報導引述斯洛維尼亞盧布亞納大學醫學中心（UMC Ljubljana）內分泌專家Tadej Battelino表示，目前仍不宜將此類技術視為「治癒」。若未來能長時間穩定血糖並降低注射需求，在臨床上可視為功能性改善，但仍需更多人體試驗數據支持。

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