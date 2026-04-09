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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病藥中毒別輕忽 藥師揭二甲雙胍3大風險關鍵

2026/04/09 16:07

藥師洪正憲表示，二甲雙胍是全球最常見的第二型糖尿病口服藥物之一，某些情況下體內藥物濃度過高，可能引發嚴重中毒反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥師洪正憲表示，二甲雙胍是全球最常見的第二型糖尿病口服藥物之一，某些情況下體內藥物濃度過高，可能引發嚴重中毒反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾罹患第二型糖尿病時，經常使用二甲雙胍（Metformin）口服藥物，它是全球最常見的第二型糖尿病口服藥物之一，對大多數人來說安全又有效。然而，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，某些情況下體內藥物濃度過高，可能引發嚴重中毒反應，一旦出現像是噁心、嘔吐，與血壓異常等變化，最好要注意。

二甲雙胍中毒有多嚴重？洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，二甲雙胍中毒的嚴重程度，主要取決於3件事：1.吃進去的劑量有多高；2.血液中的乳酸濃度有多高；3.血液酸鹼值（pH）有多低。

這種狀況的死亡率極高，需要警覺！洪正憲提醒，其中最危險的情況是二甲雙胍相關乳酸酸中毒（MALA），這是因為藥物干擾了身體的能量代謝，導致乳酸在血中大量堆積，使血液變成酸性。這種狀況的死亡率極高，需要特別小心。

如果中毒會出現哪些症狀？洪正憲說明，早期症狀看起來不太起眼，像是噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等腸胃不適，以及心跳與血壓異常等生命徵象變化。隨著病情惡化，血液檢查會發現乳酸濃度異常升高並出現「代謝性酸中毒」。

有關治療的方式，他進一步說明，發現中毒後，務必立即停用二甲雙胍，並給予支持性醫療照護，穩定生命徵象，例如，碳酸氫鈉、輸液與升壓劑等；嚴重中毒的患者，光靠一般治療往往不夠，這時需要體外治療，也就是讓血液在體外循環、過濾掉多餘藥物和乳酸，最常見的方式就是血液透析，治療必須持續進行到血液乳酸濃度恢復正常為止。

洪正憲總結，二甲雙胍雖然是常見且通常安全的藥物，但一旦發生中毒，進展可能迅速且致命。關鍵在於早期辨識、立即停藥，必要時盡快安排血液透析，才能將死亡風險降到最低。

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