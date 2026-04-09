3成癌友靠藥紓壓「諮商卻不到1成」 專家籲將心理照護納入常規醫療

心健司長陳柏熹表示，目前國內已有超過100家癌症認證醫院將心理篩檢納入臨床流程，並逐步推動「分層照護」模式。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕癌症邁向慢性病化，心理需求卻被忽視。研究揭露3成癌友靠藥物應對情緒，但僅1成接受心理諮商。專家呼籲建立分層心理照護制度，結合醫療與社區資源，提供從篩檢到治療的完整支持，讓癌友不只延長生命，也能提升生活品質。

癌症希望基金會與台灣心理腫瘤醫學學會今共同舉辦「世界心理腫瘤日：與癌同行、從心出發」記者會，呼籲將心理照護正式納入癌症整體醫療體系，建立完善的情緒篩檢與分層照護機制，及早介入病友與家屬的心理需求。

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根據台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道最新研究，國內近3成癌友曾使用安眠或抗焦慮等身心科藥物，但實際接受心理師、精神科醫師等專業協助者卻不到1成，顯示目前癌友面對情緒困擾，多仰賴藥物處理，卻缺乏完整心理支持，形成「看不見的照護落差」。

研究團隊分析健保資料庫超過68萬筆資料發現，癌友從確診、治療到存活過程中，普遍承受高度焦慮與壓力，但多數僅透過藥物改善失眠與焦慮問題。鄭致道指出，這些由腫瘤科、內科或家醫科醫師開立的藥物，雖可暫時緩解症狀，卻無法處理癌友對死亡、復發、經濟負擔與家庭關係的深層焦慮，長期恐影響治療順從性與生活品質。

鄭致道認為，若未及時介入心理照護，恐進一步衝擊患者生活品質，甚至影響家庭功能，「癌友不是只需要藥，而是需要被理解。」

為補足此一缺口，衛福部心理健康司已委託學會編製《癌友及家屬心理支持照護指引－一般性癌症》及《乳癌》，並正式上線，提供醫療團隊臨床參考。學會也提出「分層心理照護模式」，建議從癌症確診初期即導入心理評估，透過標準化篩檢工具如困擾溫度計（Distress Thermometer）及焦慮、憂鬱量表，依風險分級介入。

依照建議，低風險個案由原醫療團隊提供衛教與基本支持；中度風險轉介心理師或社工進行心理社會介入；高風險個案則需由精神科醫師進一步評估與治療，確保照護不中斷。

心健司長陳柏熹指出，癌症治療過程漫長且充滿不確定，從確診當下起，病人與家屬往往承受巨大心理壓力，甚至感到失去希望。過去醫療體系多聚焦在手術、化療等生理治療，但隨著癌症慢性病化，心理穩定已成影響預後的重要因素。

他指出，焦慮、憂鬱甚至化療後常見的「腦霧」現象，都可能影響治療效果與生活品質，因此心理支持應成為癌症照護核心之一，而非附加選項。

目前國內已有超過100家癌症認證醫院將心理篩檢納入臨床流程，並逐步推動「分層照護」模式。國健署也正與12家醫院推動以癌友為中心的家庭照護示範計畫，整合腫瘤科醫師、心理師、精神科醫師、社工師與護理師，打造跨專業團隊。此外，政策也逐步從醫院延伸至社區端，強化出院後的心理支持與副作用管理，並培訓基層醫療人員與藥師，讓照護網絡更加完整。

專家認為，癌症不再只是單一疾病，而是影響個人與家庭的長期歷程。未來若能將心理照護制度化、常規化，不僅有助提升治療效果，也能讓癌友在抗癌路上獲得更全面的支持。

專家呼籲將心理照護納入癌症治療。（記者侯家瑜攝）

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