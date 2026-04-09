不用再「逛醫院」台中醫院與診所啟動轉診轉檢一條龍

台中醫院與診所、養護機構推動「轉診轉檢一條龍」綠色優先通道服務。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕部立台中醫院今（9）日舉行健康台灣深耕計畫成果發表會，與台中市醫師公會簽訂合作備忘錄後1個月內，台中醫院等5家公立院結合逾10個醫療群、逾百家基層診所，及80家養護機構，建置轉診、照護、遠距、社區資訊平台，推動「轉診轉檢一條龍」綠色優先通道服務，省去民眾舟車勞頓「逛醫院」的辛勞。

黃元德與台中市醫師公會副理事長林恆立共同主持健康台灣深耕計畫成果發表會，落實「健康台灣」願景並推動醫療平權，健保署中區業務組丁增輝組長也出席見證中台灣智慧醫療聯防體系的劃時代大躍進初期成果。

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黃元德表示，面臨少子化與超高齡時代來臨，總統賴清德上任推動「健康台灣」計劃，台中醫院責無旁貸，承擔健康台灣深耕計劃，與豐原、南投、彰化醫院、草屯療養院共5家公立醫院，與社區基層診所、養護機構連結，建立資訊平台，強化分級醫療，推動轉診轉檢一條龍服務，一個月內結合7家機構、19家基層診所、21名醫師簽訂合作契約，可透過雙方資訊系統連線，直接為患者掛號轉診至台中醫院，民眾只要在原診所端就可同步查詢在台中醫院的檢查報告，節省就醫時間及豐療資源。

林恆立表示，健康台灣計畫建立醫療平權，透過診所與大醫院的雙向轉診，民眾在自家巷口的診所就能享有醫學中心等級的照護計畫，並打造數位韌性，透過AI早期篩檢出癌症或慢性病，提升診斷精準度， 提供全人健康服務，優化醫療執業環境，讓醫護能把更多時間留給病患，醫病雙贏。

部立台中醫院舉行健康台灣深耕計畫成果發表會。（記者蔡淑媛攝）

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