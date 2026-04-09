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健康 > 杏林動態

強化離島醫療量能 澎縣府攜手育英醫專簽署護理人才培育策略聯盟

2026/04/09 14:44

澎湖縣副縣長林皆興與育英護理專科學校校長張弘志，簽署護理人才培育策略聯盟。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣副縣長林皆興與育英護理專科學校校長張弘志，簽署護理人才培育策略聯盟。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（9）日與育英醫護管理專科學校進行「護理人才培育策略聯盟」簽約儀式，由副縣長林皆興與校長張弘志共同完成簽署，期盼透過學校系統化且專業的醫護培訓機制，為離島澎湖培育在地護理人才，全面提升在地醫療服務品質。

林皆興表示，在縣長陳光復帶領下，澎湖縣政府持續推動醫療在地化與品質提升，秉持「病人不動、醫生動」的理念，致力讓鄉親在地即可獲得完善照護。除醫師培育外，縣府亦積極推動護理人力養成，目前已與美和科技大學、輔英科技大學、中華醫事科技大學、德育護理健康學院、聖母醫護管理專科學校、敏惠醫護管理專科學校及育英醫護管理專科學校等7校建立合作關係，持續擴大護理人才培育。

為落實醫療在地化，自縣長陳光復上任後，從2023年開始，縣府擴大五專護理公費生至每年16名，同時增加「在校生轉公費」管道，讓有意返鄉服務的護理學生在學期間即可取得公費資格，畢業後即能無縫銜接投入地方醫療體系，有效提升護理人力補充效率。

育英醫專目前校內有16位來自馬公、吉貝、中正、文光等國中的澎湖子弟在校就讀，未來將成為澎湖醫療體系的重要新血。

議員許國政、蘇陳綉色、蘇育德、秘書長林文藻、衛生局長陳淑娟，以及三軍總醫院澎湖分院院長胡曉峯、部立澎湖醫院副院長蔡文祥、惠民醫院副院長趙白玫、三軍總醫院澎湖分院主任張雅玲、部立澎湖醫院主任王秀英等醫界代表均一同出席見證，展現對離島醫療的關懷。

澎湖護理人才培育策略聯盟，醫護動、病人不動。（澎湖縣政府提供）

澎湖護理人才培育策略聯盟，醫護動、病人不動。（澎湖縣政府提供）

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