健康網》沒搬重物下背痛到爆 醫警：4徵兆恐釀脊椎感染害癱瘓

下背痛別輕忽！醫師謝炳賢指出，若發現腰部躺著也痛等4種狀況，有可能是細菌感染侵入脊椎骨等處造成膿瘍，若未及時發現，嚴重恐導致永久癱瘓或致命；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒搬重物、沒做劇烈運動，下背卻莫名痛得不得了，而且越來越嚴重？當心可能不只是腰痛！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢發文指出，若發現腰部躺著也痛、夜間疼痛嚴重加劇，同時出現發燒畏寒、局部脊椎有明顯壓痛點，合併雙腳無力或麻木感等狀況，千萬別輕忽。提醒這種狀況有可能是細菌感染侵入脊椎骨等處造成膿瘍，若未及時發現，嚴重甚至恐導致永久癱瘓、或引發敗血症致命。

脊椎膿瘍4特徵勿輕忽

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，脊椎膿瘍是細菌感染侵入脊椎骨、椎間盤或周圍軟組織後形成的膿腔。相較於一般腰痠，脊椎膿瘍的疼痛有以下5個特徵，而且這些特徵都不是單純肌肉痠痛該有的樣子，卻常常被誤以為是普通閃到腰，導致拖了好幾週才就醫。

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●躺著不動也痛。

●夜間痛感更明顯。

●同時出現發燒或莫名畏寒。

●局部脊椎有明顯壓痛點，有時還會合併雙腳無力或麻木感。

5大族群免疫差須注意

謝炳賢表示，這些特徵都不是單純肌肉痠痛該有的樣子，卻常常被誤以為是普通閃到腰，拖了好幾週才就醫。並提醒經常容易發生在免疫力低下的人身上，包括：

1.糖尿病患者。

2.長期使用類固醇或免疫抑制劑。

3.習慣到診所打局部止痛藥的老人家。

4.有靜脈注射用藥習慣。

5.最近有皮膚感染或牙科手術史等，這些情況都會讓細菌更容易有機可乘。

謝炳賢強調，很多案例因為一開始以為是「普通腰痛」，反覆貼藥布、推拿，甚至胡亂接受局部注射或針灸等皮膚穿刺治療，導致病情一路惡化。

謝炳賢提醒，脊椎膿瘍若未及時發現，膿腔持續擴大會開始壓迫脊髓和神經，輕則下肢麻痺、大小便失禁；重則甚至可能造成永久性癱瘓。更危險的是，感染若擴散入血，可能引發敗血症，威脅生命。

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