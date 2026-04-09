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健康 > 杏林動態

跨越濁水溪守護雲林 台大雲林分院改制22週年慶展成果

2026/04/09 16:08

台大雲林分院今舉辦改制22週年慶祝大會，現場貴賓雲集。（記者李文德攝）

台大雲林分院今舉辦改制22週年慶祝大會，現場貴賓雲集。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台大雲林分院今（9）日下午舉辦改制22週年慶祝大會，分院長馬惠明表示，雲林早年醫療資源不足，台大醫院跨越濁水溪到雲林，多年來持續補足急、重、難、罕醫療缺口，去年正式升格為準醫學中心，象徵臨床、教學與研究量能全面提升，未來將持續發展更貼近在地需求的健康照護模式。

台大醫院在2004年4月1日接手當時的署立雲林醫院，改制為台大雲林分院，清楚勾勒出雲林分院的使命是「中台灣健康守護」，目前為止已經改制22週年，今天慶祝大會由馬惠明主持，雲林縣副縣長陳璧君、台灣大學副校長楊志新、台大醫院總院長余忠仁、中央畜產會董事長蘇治芬等人出席。

典禮中除了用影片回顧22年發展，更有「返鄉青年醫師」感恩獻花儀式，展現年輕醫師回到雲林服務鄉親的世代傳承意義。其中36歲小兒部主治醫師王敬瑜，國、高中時隨著爸爸、永年中學校長王安順到雲林就學，一心志願學醫的他，實習就選在雲林分院實習。

王敬瑜指出，比起都市地區醫院，雲林的醫療資源較不均，尤其他主要專科在小兒過敏免疫風濕，不過此疾病首先在診斷上較為困難，且治療也複雜、棘手，因此不少雲林患者可能就會因此被轉診至外縣市，舟車勞頓，加上多年前雲林縣專門醫治的醫師屈指可數，因此希望自己能夠付出一己之力，目前執業將近10年，也盼雲林醫療環境可以日益改善。

馬惠明表示，去（2025）年雲林分院正式升格為準醫學中心，象徵臨床、教學與研究量能全面提升，虎尾院區也正在進行第二期醫療大樓工程，未來將結合新院區建設，持續強化急重症與智慧醫療服務量能。未來將持續以「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大核心方向發展，打造具韌性與永續的醫療體系。

台大雲林分院今舉辦改制22週年慶祝大會，現場貴賓雲集。（記者李文德攝）

台大雲林分院今舉辦改制22週年慶祝大會，現場貴賓雲集。（記者李文德攝）

王敬瑜（中）將所學奉獻給雲林，他表示會持續當地病患提供更好的醫療環境。（記者李文德攝）

王敬瑜（中）將所學奉獻給雲林，他表示會持續當地病患提供更好的醫療環境。（記者李文德攝）

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