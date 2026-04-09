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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

助早期乳癌患者醫療選擇 台東馬偕乳癌團隊獲優秀團體獎

2026/04/09 15:26

台東馬偕紀念醫院乳癌團隊獲「實踐醫病共享優秀團體獎」。縣長饒慶鈴（ 左4）今天下午頒發紅榜表揚。（記者黃明堂翻攝）

台東馬偕紀念醫院乳癌團隊獲「實踐醫病共享優秀團體獎」。縣長饒慶鈴（ 左4）今天下午頒發紅榜表揚。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東馬偕紀念醫院乳癌團隊針對「早期乳癌患者面臨全乳房切除或乳房保留手術」的困難抉擇，透過專業資訊提供與病人價值觀的討論，協助病人在理解風險後，做出最適合自己的醫療選擇，獲「實踐醫病共享優秀團體獎」。台東縣長饒慶鈴今天下午頒發紅榜表揚肯定馬偕團隊深耕醫療品質，守護縣民健康的用心。

縣長饒慶鈴表示，醫療不應只是單向的給予，更需要醫師與病人之間的充分溝通，台東馬偕乳癌團隊在臨床服務中，將「醫病共享決策（SDM）」理念轉化為實質行動。衛生局長孫國平指出，推動病人安全及醫病共享決策是精進醫療品質的重要指標，台東馬偕團隊此次以「我是早期乳癌患者，應該選擇全乳房切除手術嗎？」為實踐主題，在眾多參賽單位中脫穎而出，展現了台東在地醫療團隊對於病人安全的高度重視與專業實力。

饒慶鈴強調，縣府與衛生局將持續支持各醫療機構推動病安措施，期許各級醫療團隊持續精進，不僅提供專業的治療技術，更要營造以病人為中心的醫療環境，提供民眾更安全、優質且充滿溫度的醫療服務。

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